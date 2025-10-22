İrem Helvacıoğlu ve ailesi ölümden döndü! Kazada 3 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı
Magazin Haberleri / Anadolu Ajansı
Yeni doğum yapan oyuncu İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ve eşi Ural Kaspar, İstanbul-Bağdat Caddesi’nde trafik kazası geçirdi. İrem Helvacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bağdat Caddesi'nde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sırasında, savrulan araçlardan biri, kaldırımda eşi ve yenidoğan bebeğiyle yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı.Kazada, Helvacıoğlu ve 2 araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
