İrem Helvacıoğlu anne oldu! Ünlü oyuncunun ilk bebek sevinci…
“Sen Anlat Karadeniz” dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinen oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne oldu. Geçtiğimiz yıl işletmeci Ural Kaspar ile dünya evine giren isim kız bebek dünyaya getirdi.
Geçtiğimiz yıl iş insanı Ural Kaspar ile hayatını birleştiren İrem Helvacıoğlu, ilk çocuğunu dünyaya getirerek ailesine yeni bir mutluluk kattı. Hayranları ve sevenleri, oyuncunun bu güzel haberiyle büyük sevinç yaşarken, İrem Helvacıoğlu henüz bir paylaşım yapmadı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, sessiz sedasız anne oldu. Bir süredir ekranlardan uzak duran ünlü oyuncunun sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.
Hamilelik dönemini gizli geçirmeyi tercih eden Helvacıoğlu’nun, doğum sonrası hem kendisi hem de bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, oyuncu büyük bir mutluluk içinde. Hayranları sosyal medyada Helvacıoğlu’nu tebrik mesajlarıyla kutlarken, oyuncunun yakında anne-kız fotoğrafını paylaşması heyecanla bekleniyor.