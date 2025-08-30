Tatil kazası yürekleri ağza getirmişti! Hamile oyuncu İrem Helvacıoğlu boyunlukla düğüne katıldı

“Sen Anlat Karadeniz”, “Yürek Çıkmazı” ve “Karadut” gibi dizilerde yer alan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar ile evlenmişti. Şu anda 8 aylık hamile olan Helvacıoğlu, bir süre önce kız bebek beklediğini duyurmuştu.

DENİZDEYKEN ÜZERİNE ÇOCUK DÜŞMÜŞTÜ

Doğum için gün sayan Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde biraz dinlenmek için ailesinin yanına tatile gitti. Ancak tatil sırasında başına gelen bir olay, oyuncuya adeta kabusu yaşattı.

İrem Helvacıoğlu, denizde yüzerken bir çocuğun dubadan atlaması sonucu kafasına düşmesiyle boynundan yaralandı. Olay sonrası kısa süreli felç geçirdiğini düşündü ve hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı panik anlarında eşi Ural Kaspar sakin kalarak ona yardım etti. Hamileliği nedeniyle doktoru süreci yakından takip etmeye başladı ve ciddi bir durumdan ucuz kurtulduğunu belirtti.

“PARMAKLARIMI YENİ KULLANABİLİYORUM”

Her gün boyunluk kullanmak zorunda kalan oyuncu, geçtiğimiz akşam Ezgi Şenler ve Ömer Gürgen’in düğününde görüntülendi. Sağlık durumuna dair konuşan Helvacıoğlu, şimdi daha iyi olduğunu belirterek “Aslında sakatlığım sadece boynumla sınırlı değildi. Uzun süre işaret parmaklarımı hiç kullanamadım, ancak yeni yeni hareket ettirebiliyorum” açıklamasını yaptı.

SETLERE DÖNÜŞ SİNYALİ

İrem Helvacıoğlu, bebeğini sağlıkla kucağına aldıktan sonra setlere dönmek istediğini ve çalışmayı çok özlediğini de belirtti. Ünlü oyuncu “Setleri çok özledim. Sağlıkla kucağıma alayım bebeğimi. Ben de sağlıklı olursam hemen başlamak istiyorum. Çalışmayı çok özledim” dedi.