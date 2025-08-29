Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Survivor Murat Ceylan'ın aracı kamyonetin altına girdi! Sağlık durumu açıklaması gecikmedi

Survivor Murat Ceylan’ın aracı kamyonetin altına girdi! Sağlık durumu açıklaması gecikmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Survivor programının sevilen sunucusu Murat Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Takipçilerini endişelendiren açıklamasında arabasını kamyonetin altından çıkardıklarını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Ekranların sevilen yarışmalarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerindeki başarısıyla dikkat çeken Murat Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Aracıyla kamyonetin altına girdiğini söyleyen Murat Ceylan, yaşadığı kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ceylan, sevenlerini endişelendirecek bir durum olmadığını şu sözlerle vurguladı:

“Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim. Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum.”

‘GEÇMİŞ OLSUN’ MESAJLARI YAĞDI

Ceylan’a açıklamasının ardından pek çok takipçisinden ‘geçmiş’ olsun mesajı geldi. Kazada maddi hasar olduğu öğrenildi.

