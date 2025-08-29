Survivor Murat Ceylan’ın aracı kamyonetin altına girdi! Sağlık durumu açıklaması gecikmedi

Ekranların sevilen yarışmalarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerindeki başarısıyla dikkat çeken Murat Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Aracıyla kamyonetin altına girdiğini söyleyen Murat Ceylan, yaşadığı kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ceylan, sevenlerini endişelendirecek bir durum olmadığını şu sözlerle vurguladı:

“Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim. Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum.”

‘GEÇMİŞ OLSUN’ MESAJLARI YAĞDI

Ceylan’a açıklamasının ardından pek çok takipçisinden ‘geçmiş’ olsun mesajı geldi. Kazada maddi hasar olduğu öğrenildi.