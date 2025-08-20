Survivor’ın ünlü ismi Almeda Baylan uçurumdan yuvarlandı! Arabanın hali şoke etti

Survivor 2025 denilince akla gelen isimlerden biri olan Almeda Baylan, yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ciddi bir trafik kazası geçirdiğini duyurmuştu.

Baylan paylaşımında, “Çok büyük kaza atlattık. 5 takla attık, uçurumdan yuvarlandık ve duyduğumuza göre o virajda düşen kimse yaşamamış. Allah’ın sevdiği kuluymuşuz. Ufak darbeler aldım. Şu an konuşamıyorum çünkü göğsüme büyük bir darbe aldım, nefesim kesiliyor. Şükür kimsede bir şey yok. Kuzenimin dizisi parçalandı. O an ölümü hissettim.” ifadelerini kullanmıştı.

ARABANIN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından sosyal medya hesabından aracının son halini de paylaşan Almeda Baylan, paylaşımına “Arabanın hali böyle, atmayı unutmuşum” notunu düştü.