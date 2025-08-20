Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Survivor'ın ünlü ismi Almeda Baylan uçurumdan yuvarlandı! Arabanın hali şoke etti

Survivor’ın ünlü ismi Almeda Baylan uçurumdan yuvarlandı! Arabanın hali şoke etti

- Güncelleme:
Survivor’ın ünlü ismi Almeda Baylan uçurumdan yuvarlandı! Arabanın hali şoke etti
Survivor 2025 yarışmacısı Almeda Baylan, geçirdiği trafik kazasını gözyaşlarıyla sosyal medyadan duyurmuştu. Baylan, kazanın detaylarını ve son durumunu paylaştı; aracının kazadan sonraki hâli ise şoke etti.

Survivor 2025 denilince akla gelen isimlerden biri olan Almeda Baylan, yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

Survivor’ın ünlü ismi Almeda Baylan uçurumdan yuvarlandı! Arabanın hali şoke etti - 1. Resim

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ciddi bir trafik kazası geçirdiğini duyurmuştu.

Survivor’ın ünlü ismi Almeda Baylan uçurumdan yuvarlandı! Arabanın hali şoke etti - 2. Resim

Baylan paylaşımında, “Çok büyük kaza atlattık. 5 takla attık, uçurumdan yuvarlandık ve duyduğumuza göre o virajda düşen kimse yaşamamış. Allah’ın sevdiği kuluymuşuz. Ufak darbeler aldım. Şu an konuşamıyorum çünkü göğsüme büyük bir darbe aldım, nefesim kesiliyor. Şükür kimsede bir şey yok. Kuzenimin dizisi parçalandı. O an ölümü hissettim.” ifadelerini kullanmıştı.

Survivor’ın ünlü ismi Almeda Baylan uçurumdan yuvarlandı! Arabanın hali şoke etti - 3. Resim

ARABANIN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından sosyal medya hesabından aracının son halini de paylaşan Almeda Baylan, paylaşımına “Arabanın hali böyle, atmayı unutmuşum” notunu düştü.

Survivor’ın ünlü ismi Almeda Baylan uçurumdan yuvarlandı! Arabanın hali şoke etti - 4. Resim

Büyük mağazaları hedef alıp aylık 70 bin TL kazanıyordu! Güvenlik kameralarına takıldı
