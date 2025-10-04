MasterChef’te telefon krizi! Kuralları çiğneyen 3 yarışmacıya ceza yağdı

MasterChef Türkiye’de günlerdir konuşulan gizli telefon krizi sonunda netlik kazandı. Jüri üyelerinden Somer Şef, kamera kayıtlarını inceleyerek bazı yarışmacıların gizlice telefon kullandığını tespit ettiklerini açıklamıştı. Merakla beklenen yeni bölümde ise söz konusu yarışmacılar, yaşanan kural ihlalini kabul ederek itirafta bulundu.

MASTERCHEF’TEKİ TELEFON LAVABODA BULUNDU

MasterChef’te jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, yaşanan kural ihlaline ilişkin net ve sert bir açıklamada bulundu. Yarışmacılara hitaben konuşan Somer Şef, “Yarışmada kurallar nettir. İçeriye gizlice telefon getirildiği bilgisi bana ulaştı” ifadelerini kullandı. Nitekim yeni bölümdeki ilerleyen dakikalarda çamaşır odasının oradaki lavaboda telefonun bulunduğu anlara yer verildi.

TELEFONU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Somer Şef'in bu açıklamaları yarışmacılar üzerinde adeta soğuk duş etkisi oluştururken, kamera karşısında yaşanan gergin anlar dikkat çekti. Yarışmacılardan Onur, yaşananların ardından sessizliğini bozdu, telefonun eve nasıl getirildiğini ve kendisinin de bu telefondan faydalandığını itiraf etti. Onur’un bu açıklamasıyla birlikte olayın seyri tamamen değişti.

MASTERCHEF’TE ONUR, HAKAN VE ÇAĞATAY CEZA ALDI

Somer Şef, telefonun kullanımıyla ilgili diğer yarışmacılardan da açıklama istedi. Bunun üzerine Çağatay da gizlice içeri sokulan telefonu kullandığını kabul etti. Diğer bazı yarışmacılar ise telefonun varlığından haberdar olduklarını ancak bu kural dışı iletişim aracını kullanmadıklarını ifade ettiler.

Onur ve Çağatay

Yarışma kurallarının ihlal edilmesi üzerine disiplinin korunması gerektiğini vurgulayan Somer Şef, cezai yaptırımları da açıkladı.

Alınan karara göre, kural ihlali yapan yarışmacılardan Hakan ve Çağatay’ın iki görüşme hakkı iptal edildi. Onur ise daha ağır bir yaptırımla karşılaştı, dört görüşme hakkı birden elinden alındı.

Hakan

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

MasterChef Türkiye’de yaşanan bu gelişme, izleyiciler tarafından sosyal medyada da geniş yankı buldu. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde bu olayın yarışmacılar arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.