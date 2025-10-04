Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MasterChef'te telefon krizi! Kuralları çiğneyen 3 yarışmacıya ceza yağdı

MasterChef’te telefon krizi! Kuralları çiğneyen 3 yarışmacıya ceza yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MasterChef’te telefon krizi! Kuralları çiğneyen 3 yarışmacıya ceza yağdı
MasterChef Türkiye, Ceza, Disiplin, Jüri, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni bölümüyle gündeme bomba gibi düştü. Programın bir önceki gün yayınlanan fragmanında, erkek yarışmacıların konakladığı eve gizlice telefon sokulduğu ortaya çıkmış ve bu durum hem jüri üyeleri hem de izleyiciler arasında şaşkınlığa neden olmuştu. Yeni bölümde ise olayın detayları gün yüzüne çıktı. Telefondan kimlerin faydalandığı belli oldu, aldıkları cezalar açıklandı.

MasterChef Türkiye’de günlerdir konuşulan gizli telefon krizi sonunda netlik kazandı. Jüri üyelerinden Somer Şef, kamera kayıtlarını inceleyerek bazı yarışmacıların gizlice telefon kullandığını tespit ettiklerini açıklamıştı. Merakla beklenen yeni bölümde ise söz konusu yarışmacılar, yaşanan kural ihlalini kabul ederek itirafta bulundu.

MASTERCHEF’TEKİ TELEFON LAVABODA BULUNDU

MasterChef’te jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, yaşanan kural ihlaline ilişkin net ve sert bir açıklamada bulundu. Yarışmacılara hitaben konuşan Somer Şef, “Yarışmada kurallar nettir. İçeriye gizlice telefon getirildiği bilgisi bana ulaştı” ifadelerini kullandı. Nitekim yeni bölümdeki ilerleyen dakikalarda çamaşır odasının oradaki lavaboda telefonun bulunduğu anlara yer verildi. 

MasterChef’te telefon krizi! Kuralları çiğneyen 3 yarışmacıya ceza yağdı - 1. Resim

TELEFONU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Somer Şef'in bu açıklamaları yarışmacılar üzerinde adeta soğuk duş etkisi oluştururken, kamera karşısında yaşanan gergin anlar dikkat çekti. Yarışmacılardan Onur, yaşananların ardından sessizliğini bozdu, telefonun eve nasıl getirildiğini ve kendisinin de bu telefondan faydalandığını itiraf etti. Onur’un bu açıklamasıyla birlikte olayın seyri tamamen değişti.

MasterChef’te telefon krizi! Kuralları çiğneyen 3 yarışmacıya ceza yağdı - 2. Resim

MASTERCHEF’TE ONUR, HAKAN VE ÇAĞATAY CEZA ALDI

Somer Şef, telefonun kullanımıyla ilgili diğer yarışmacılardan da açıklama istedi. Bunun üzerine Çağatay da gizlice içeri sokulan telefonu kullandığını kabul etti. Diğer bazı yarışmacılar ise telefonun varlığından haberdar olduklarını ancak bu kural dışı iletişim aracını kullanmadıklarını ifade ettiler.

MasterChef’te telefon krizi! Kuralları çiğneyen 3 yarışmacıya ceza yağdı - 3. Resim

Onur ve Çağatay

Yarışma kurallarının ihlal edilmesi üzerine disiplinin korunması gerektiğini vurgulayan Somer Şef, cezai yaptırımları da açıkladı.

Alınan karara göre, kural ihlali yapan yarışmacılardan Hakan ve Çağatay’ın iki görüşme hakkı iptal edildi. Onur ise daha ağır bir yaptırımla karşılaştı, dört görüşme hakkı birden elinden alındı.

MasterChef’te telefon krizi! Kuralları çiğneyen 3 yarışmacıya ceza yağdı - 4. Resim

Hakan

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

MasterChef Türkiye’de yaşanan bu gelişme, izleyiciler tarafından sosyal medyada da geniş yankı buldu. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde bu olayın yarışmacılar arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

