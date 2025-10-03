MasterChef'te bulunan telefon kimin? Kural ihlali yapan yarışmacı konuşuluyor

Yarışma evine dışarıdan bir kişinin irtibatla telefon getirdiği görüntüler ortaya çıkarken, Onur’un bahçe duvarında Furkan ile gizli görüşme yaptığı anlara da kameralar yansıdı. Somer Şef, ses kayıtları ve arama kayıtları üzerinden cihazın sahibine ulaşmaya çalışıyor. Peki, MasterChef'te bulunan telefon kimin?

MASTERCHEF'TE BULUNAN TELEFON KİMİN?

Yapım ekibinin ikinci arama sonucunda ele geçirdiği telefon, Somer Şef tarafından yarışmacılara gösterildi. Şef, cihazdaki arama kayıtlarının incelediğini ve iletişimin yarışma kurallarına aykırı olduğunu vurguladı. Ancak Somer Şef doğrudan telefonun sahibini henüz açıklamadı. Fragmanların yayınlanmasıyla yeni bölümde ortaya çıkması bekleniyor.

MASTERCHEF EVİNE GİZLİCE TELEFON SOKAN YARIŞMACI KİM?

Sosyal medyada Onur tarafından yapıldığı iddia etse de yarışmacı, konuyla ilgili arkadaşlarıyla plan yaptığını ve telefon sokmak için deneme yaptığını itiraf etti.

Deneme amaçlı içeriye ıslak mendil soktuğunu ve anlaşılmadığı takdirde bir sonraki adımının telefon olacağını açıklasa da henüz eve telefon sokmadığının altını çizdi.

MASTERCHEF’TE TELEFON YASAK MI?

Evet, yarışma kuralları gereği ev içinde iletişim araçlarının kullanımı kesinlikle yasaktır. Bu kural, yarışmanın eşitlik ve adil rekabet prensiplerini korumak için uygulanıyor. Oyuncuların dışarıdan bilgi, arama ya da ses ile iletişim sağlaması durumunda ciddi kural ihlali sayılır ve diskalifiye ya da ceza getirebilir.