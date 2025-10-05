Mutlu Kaya'dan hayata ve müziğe dönüş! Başından vurulmuştu, 10 yıl sonra sahnede

Sibel Can’ın keşfettiği ve 2015 yılında bir ses yarışmasıyla adını duyuran Mutlu Kaya, erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmasının ardından yaklaşık 10 yıldır tedavi görüyor ve fizik tedaviye devam ediyordu.

Yaşadığı zorlu süreçte ablasını kaybeden Kaya, yılmadan sahnelere dönmeyi hayal ederek evinde fizik tedavilerini sürdürdü. Geçtiğimiz günlerde ise destek almadan ayakta durmayı başardı.

Mutlu Kaya, 10 yıl aradan sonra ‘Sahra’ filminin galasında tekerlekli sandalye ile sahneye çıkarak sevenleriyle buluştu. Galada ablası Songül Kaya ile düet yapan Kaya, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Yaşadığı mutluluğu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Mutlu Kaya, “10 yıldır bugünü hayal ediyordum. Yıllar sonra sahneye çıkmak çok güzeldi, duygulandım, heyecanlandım. Henüz tam olarak iyileşemedim ama artık eskisi gibi olmasa da şarkı söyleyebiliyorum. Bundan sonra da mücadeleye devam edeceğim. Daha iyi yerlere gelmek ve şarkılarımı daha iyi söylemek için çalışacağım. Gelecek günler çok daha güzel olacak” dedi.