Başından vurulan Mutlu Kaya'dan güzel haber! 10 yıl sonra ilk adımlarını attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
2015'te ‘Sesi Çok Güzel’ yarışmasında Sibel Can tarafından keşfedilen Mutlu Kaya’dan sevindirici haber geldi. Erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve yıllardır tedavi gören Kaya, uzun bir aradan sonra ilk adımlarını attığı anları paylaştı.

‘Sesi Çok Güzel’ adlı ses yarışmasında jüri üyeleri Sibel Can, Sertap Erener ve Gökhan Türkmen’in olduğu programla adını duyuran Mutlu Kaya, takıntılı bir erkek tarafından başından vurularak uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. 

Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süren fizik tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

PAYLAŞTIĞI VİDEO TAKİPÇİLERİNİ SEVİNDİRDİ

Yatağa bağlı kaldığı zorlu süreçte bile yaşam sevincini kaybetmeyen Mutlu Kaya, azmi sayesinde iyileşti. Sevenleriyle sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmaya devam eden isim, güzel haberi paylaştı.

Kaya, uzun süren fizik tedavisinin ardından attığı ilk adımların görüntülerine sosyal medyada yer verdi.

Uzun bir aradan sonra destek olmadan ayakta durmayı başaran Kaya’nın videosu takipçilerinin de yüreğine dokundu. Bazı kişiler, “Başardın, daha güzel olacak”, “Senin yanındayız” şeklinde mesajlarla olumlu dileklerde bulundu.

MADDİ İMKANSIZLIKLAR YÜZÜNDEN EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAMADI

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, ses yarışmasına katılan Mutlu Kaya, 2015 yılında evinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı. 

Fatih Mahallesi'ndeki evinde tabancayla başından vurulan Kaya, Ergani Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Sanatçı Sibel Can, 30 Mart'ta geldiği Ergani'de bulunan okulun kantininde çalışan Kaya'nın seslendirdiği şarkıyı dinlemiş, televizyon kanalındaki ses yarışmasına katılmasını sağlamıştı.

Yarışma için İstanbul'a götürülen Kaya, programdaki performansıyla beğeni toplamıştı. Kaya'nın üniversiteyi kazanmasına rağmen maddi imkansızlık yüzünden eğitimini tamamlayamadığı belirtilmişti.

