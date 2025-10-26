Rezervasyonlar doldu, Noel akını başlıyor! 1 milyon turist yeni yıla Türkiye’de girecek

KAAN ZENGİNLİ - Yabancılar için Noel tatili (yılbaşı) yaklaşıyor. 25 Aralık’ta başlayıp 4 Ocak’a kadar süren bu özel dönemde Avrupa’dan Asya’ya kadar milyonlarca kişi, kış tatilini değerlendirmek için farklı rotalara yöneliyor. Bu yıl da Türkiye, Noel tatilinde en çok tercih edilen ülkeler arasında öne çıkıyor. Bu dönemde Van’dan Antalya’ya, Edirne’den Kapadokya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada otellerde doluluk zirvelere yaklaşıyor. Sektör temsilcileri, bu yıl da geçen senelerde olduğu gibi Noel tatili süresince yaklaşık 1 milyona yakın yabancı turistin Türkiye’ye gelmesini bekliyor. Bu da sadece otelciler için değil; restoran, ulaşım, perakende ve eğlence sektörü için de büyük bir ekonomik hareketlilik anlamına geliyor.

REZERVASYONLAR DOLDU

Van’da 20 yıldır otel işletmeciliği yapan Mehmet Ali Çetinkaya, yılbaşı tatilinde kentte canlılık olduğunu ifade ederek “İranlı misafirlerimiz genelde yılbaşı haftasında gelirdi, bu yıl 15 Aralık’tan itibaren rezervasyonlar dolmaya başladı. Bizim için bu dönem altın fırsat. Şehrin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu dönemde restoranlar ve alışveriş merkezleri iyi iş yapıyor. İranlılar Van’ı artık bir alışveriş ve eğlence merkezi olarak görüyor. Bu hareketlilik sadece bizim işletmemizi değil, tüm esnafı canlandırıyor. Dolar ve tümen bazında ciddi döviz girişi oluyor” dedi.

Antalya’da faaliyet gösteren tur operatörü Yeliz Karadeniz de, yılbaşı öncesi tur programlarının hareketlenmeye başladığını belirterek “Rusya, Almanya ve İngiltere’den gelen misafirlerimiz için yılbaşı özel turları düzenledik. 20 Aralık ile 2 Ocak arasındaki dönemde charter uçuşları artırılacak. Şehirdeki 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı artıyor. Bu kadar hareketlilik, kış sezonunda Antalya’nın yeniden canlı kalmasını sağlıyor. Yılbaşı haftasında kişi başı ortalama harcama 1.200 doları buluyor. Antalya, 12 ay turizm yapılan bir şehir hâline geliyor. Aynı şekilde yerli turist girişi de bu dönemde artış gösteriyor” diye konuştu.

ÇİNLİLERİN TERCİHİ KAPADOKYA

Kapadokya’da faaliyet gösteren turizm acentesi sahibi Hasan Yıldırım ise Çinli turistlerin her dönem Kapadokya’ya ilgi duyduğunu söyledi. Yıldırım “Bir dönem Çinli turist kaybı yaşamıştık, şimdilerde Uzak Doğu’dan gelen misafir sayımızda artışlar var. Onlar için Kapadokya, masalsı bir deneyim. Fotoğraf turları, balon gezileri ve taş otellerde konaklama büyük ilgi görüyor. Şu anda bölgede doluluk oranı normal seviyede. Bizim için yılbaşı, yaz sezonu kadar yoğun geçiyor. 1 ay içinde rezervasyonlarda artışlar gözlenecektir” ifadelerini kullandı.

