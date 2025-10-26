Dijital feodalizme karşı Bulut Vatan

ÖMER TEMÜR - Büyük veri, 5G, yapay zekâ, robotlar, kuantum bilgisayarlar, bulut bilişim, siber güvenlik... Artık ülkelerin bağımsızlığı toprak ve sınırlardan geçmiyor. Kendi teknoloji ve uygulamalarını geliştirmeyen ülkeler dijital dünyada bağımsızlığını da kaybediyor. DT Cloud Kurucu ve CEO’su Tolga Dinçer bu durumu “dijital feodalizm” olarak nitelendiriyor. Yaklaşan tehlikeye dikkat çeken Dinçer “Dijital feodalizm tabiri, günümüzün dijital ekonomisinin acı bir gerçeğini özetliyor. Feodalizmi zamanında dönemin üretim aracı olan toprak birkaç feodal beyin elindeydi. Geri kalan herkes, bu beylerin topraklarında yaşamak ve üretim yapmak için onlara bağımlıydı. Bugün dijital dünyanın toprağı ve petrolü veridir; üretim aracı ise bu veriyi işleyen bulut altyapılarıdır. Bu altyapı, küresel ölçekte sadece üç büyük oyuncunun yüzde 67’sini kontrol ettiği bir yapıya dönüşmüş durumda. Hatta bulutun sağladığı dijital altyapı ile başlayan yapay zekâ ile oluşan süper zekâ, sadece ekonomik değil askerî ve stratejik bir üstünlük getirecek. Şirketler, kurumlar ve hatta devletler, kendi dijital varlıklarını sürdürebilmek için bu sağlayıcılara bağımlı hâle geliyorlar. Bu bir pazar payı meselesinden ziyade, egemenlik meselesi hâline dönüşüyor” dedi.

Modern savunma artık silahtan çok yazılıma, mermiden çok veriye, cepheden çok veri merkezlerine dönüştüğünü ifade eden Dinçer, Rusya-Ukrayna savaşının bunun en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi. Dinçer “Savaş başladığı gün, Amerika merkezli tüm büyük bulut sağlayıcıları neredeyse eş zamanlı olarak Rusya’daki operasyonlarını durdurma kararı aldı. Sonuç, dijital altyapısını bu platformlara emanet etmiş yüzlerce şirket için tam bir ‘operasyonel felç’ oldu. Birçok şirket battı, birçoğu verisini tamamen kaybetti. Bu olay, dijital feodal düzenin en acımasız kuralını ortaya koydu” diye konuştu.

Mavi Vatan, Gök Vatan gibi Bulut Vatan’a da ihtiyaç olduğunu belirten Dinçer şunları kaydetti: Bulut Vatan Türkiye’de üretilen, işlenen ve saklanan tüm verilerin yurt dışına bağımlı olmadan ancak küresel dijital ekonomiden de kopmadan, tamamen ülke sınırları içinde yönetilmesini hedefleyen bir millî teknoloji ekosistemi tanımıdır. Şöyle düşünün: Bizim sunduğumuz egemen bulut altyapısı, bilgi ve iletişim teknolojileri yeteneklerinden oluşan kapasiteler, bu ekosistemin verimli topraklarıdır. Millî teknolojilerin rolü ise bu topraklar üzerinde yeşerecek olan bitkiler, ağaçlar, yani değerin kendisidir. Bizim görevimiz, Türkiye’deki diğer teknoloji şirketlerinin, bu bir fintech girişimi, bir savunma sanayii firması veya bir oyun şirketi olabilir, yabancı ve verimsiz topraklara bağımlı kalmadan, kendi vatanlarında güvenle büyüyebileceği bu zemini sağlamaktır. Bu vizyon aynı zamanda, Türkiye’nin yeni savunma doktrinine uygun Dijital Savunma Hattı’nı inşa etmesinin temellerinden biridir. Nasıl ki sınırlarımızı kara, deniz ve hava sahasında koruyorsak, aynı şekilde verimizi, yapay zekâ modellerimizi ve kritik dijital altyapımızı da korumak zorundayız. Biz de DT Cloud tam olarak, Türkiye’nin dijital savunma hattında yerli ve millî, teknolojisi ile gerekli yetenek ve kapasiteleri tesis edebilecek güçlü bir müttefik olmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz önce Türkiye’nin dijital kalesini inşa etmek, ardından bu kalede edindiğimiz tecrübeyi, geliştirdiğimiz mühendislik gücünü ve teknolojiyi dost ülkelere teknoloji müttefiki olarak ihraç ederek, teknolojisi yerli, etkisi küresel bir başarı hikâyesi yazmak.

YERLİ BULUT OLMAZSA YAPAY ZEKADA DIŞA BAĞIMLI HALE GELİR