Son dönemde bir zam bir indirim haberleriyle gündeme gelen akaryakıtta bir kez daha fiyat değişti. Bugün itibarıyla motorinin litresine büyük bir indirim geldi. İşte detaylar...

Petrol fiyatların ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son dönemde akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı yönlü değişkenlik gösteriyor.

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Motorine 25 Ekim'de 3 lira 4 kuruş, 7 Kasım'da 2 lira 7 kuruş, bezine ise 15 Kasım tarihinde 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım'da 1 lira 84 kuruş zam gelmişti.

25 Kasım tarihinde akaryakıttaki zam furyası sona ermiş motorinin litresi 2 lira 44 kuruş ucuzlamıştı. 28 Kasım tarihinde de benzine 73 kuruş, motorine ise 2 lira 11 kuruş indirim gelmişti.

Ancak indirim furyası da çok uzun sürmemiş, 4 Aralık tarihinde oto gaz zamlanmıştı.

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine büyük indirim

MOTORİNE İNDİRİM

Akaryakıta bu kez indirim geldi. Motorinin litresi 2 lira ucuzladı. İndirimin ardından motorinin litresi şehirlere göre, 53-54 lira seviyesine geriledi.

13 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.51 53.12 28.51 İstanbul Anadolu 54.34 52.95 27.88 Ankara 55.35 54.13 28.40 İzmir 55.71 54.49 28.33

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

