Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurunun en yoğun olanlarından Geminid (İkizler) için geri sayım sürüyor. Uzmanlar, gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan meteor yağmurunun izlenebileceğini bildirdi. Peki, Geminid meteor yağmuru Türkiye'de saat kaçta izlenebilecek?

Gök takviminin en görkemli olaylarından biri olarak kabul edilen Geminid meteor yağmuru, bu hafta sonu zirveye ulaşmaya hazırlanıyor. Astronomlara göre, hava koşulları elverişli olursa, izleyenleri özellikle etkileyici bir gökyüzü şöleni bekliyor.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN? NASA tarafından "en iyi meteor yağmurlarından biri" olarak tanımlanan Geminid meteor yağmuru, 13 Aralık’ı 14 Aralık’a bağlayan gece zirveye ulaşıyor. Geminidler her yıl 4 Aralık–20 Aralık tarihleri arasında aktif oluyor. Dünya’dan gözlemlenen meteor yağmurlarının büyük çoğunluğunun aksine, Geminidler bir kuyruklu yıldızdan değil, bir asteroitten kaynaklanıyor. Bu yağmur, Phaethon adlı asteroitle ilişkili parlak meteorlar üretiyor. Phaethon, kuyruklu yıldız gibi davranan, sıra dışı mavi renkli bir gök taşı olarak tanımlanıyor.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECE? Meteorlar dünya genelinde görülebilse de, en iyi izleme koşulları Kuzey Yarımküre’de olacak. Geminid meteor yağmuru, 14 Aralık saat 04.00'te en yoğun dönemine ulaşacak ve Türkiye'den de gözlemlenebilecek.

FARKLI RENKLERDE GÖRÜLEBİLİYOR Meteorların çoğu beyaz renkte görünse de, bazıları atmosferde yanarken içerdikleri elementlere bağlı olarak yeşil, sarı, kırmızı veya mavi renkte parlayabilir. Sodyum, magnezyum ve kalsiyum gibi metaller, tıpkı havai fişeklerde görülen renklere benzer ışımalar oluşturur. Yakın zamana kadar bilim insanları, Geminidlerin 3200 Phaethon’dan kaçan tozların sonucu olduğunu düşünüyordu. Ancak iki yıl önce, bilim insanları Phaethon’un kuyruğunun aslında parlayan sodyum gazından oluştuğunu ortaya koydu.

METEOR YAĞMURLARI NASIL İZLENİR? Şehir ışıklarından uzakta, tenha bir izleme noktası bulun. Mekana vardığınızda, gözlerinizin karanlığa alışması 15 ila 20 dakika sürebilir. Hava durumuna uygun giyinin ve özellikle uzun süre dışarıda kalmayı planlıyorsanız rahat olduğunuzdan emin olun. Yanınızda bir battaniye veya rahat bir sandalye getirin; meteor izlemek beklemeyi gerektiren bir aktivite olabilir.

Gözlem noktanızı bulduktan sonra yere uzanın ve gökyüzüne bakın. Meteor yağmurunun kaynağının yönünü bulmak için etkileşimli meteor yağmuru gökyüzü haritamızı veya yukarıdaki tabloyu kullanabilirsiniz; kaynak ufuktan ne kadar yüksekteyse, o kadar çok meteor görme olasılığınız artar. Meteor yağmurları, ışınım merkezinden kaynaklanıyormuş gibi görünse de, meteorlar gökyüzünün herhangi bir yerinde görülebilir.

