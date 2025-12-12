Almanya'nın Hanau kentinde türü yanlış tespit edilen 2. Dünya Savaşından kalma bombanın etkisiz hale getirildiği sırada patlamanın beklenenden şiddetli olmasıyla 28 konutta hasar meydana geldi, 58 kişi evsiz kaldı.

Almanya'nın Hanau kentinde 2. Dünya Savaşından kalma 250 kilogramlık bir bomba kontrollü patlatılarak etkisiz hale getirildi. Ancak patlamanın şiddeti beklenenden fazla olduğu için 28 konutta hasar oluştu, 58 kişi evsiz kaldı.

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky bazı ailelerin Noel'i başka yerlerde kutlamak zorunda kalacağını söyledi. Şehir yönetimi olaydan etkilenen halka hızlı bir şekilde her türlü yardımın sağlanacağını duyurdu. Kaminsky bölgede oturan 4 bin 500 kişinin önceden tahliye edildiği, herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Almanyada kontrollü patlatma felaketle sonlandı: 58 kişi evsiz kaldı

BOMBANIN TÜRÜ YANLIŞ BELİRLENMİŞ

Olayın ardından yapılan araştırmada görevlilerin bombanın türünü yanlış belirledikleri, bu nedenle hasarın öngörülmediği tespit edildi. Patlatılan bombanın beklenenin aksine savaş sırasında uçaklardan atılan mühimmat değil, tahribat gücü yüksek özel bir bomba türü olduğu anlaşıldı.

Yetkililer bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında mühimmatın bulunduğu noktanın bin metre yarıçapındaki binaların tahliye edildiği, bölgenin araç ve toplu taşıma trafiğine kapatıldığını, ayrıca olay yerinin çevresine koruma amaçlı 15 nakliye konteynerinden oluşan bir duvar inşa edildiğini bildirdi.

