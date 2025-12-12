Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşların 2026 zammı öncesinde elini çabuk tutması gerekiyor. Ocak ayından itibaren bedelli askerlik ücretlerine artış gelecek. Memur maaşlarına yapılacak artış, bedelli askerlik ücretine de zam olarak yansıyacak. Peki, bedelli askerlik başvurusu için son gün ne zaman?

Aralık ayının son günlerinde gözler bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oranına çevrildi. Bedelli askerlik ücreti, 1 Ocak itibarıyla memur katsayısına göre güncellenecek. Mevcut bedel üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin ise 31 Aralık’a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerekecek. Mevcut ücret, Aralık 2025 enflasyon ve toplu sözleşme zammı sonrası netleşecek memur maaş katsayısı açıklanır açıklanmaz güncellenecek.

Bedelli askerlik başvurusu için son gün yaklaşıyor: 2026 zammı için gözler enflasyon verilerinde

MEVCUT BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?



"2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyor. Yeni bedelli askerlik ücreti yapılacak 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre tutarda artışa gidilecek. Yılın son enflasyon verilerinin 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.







01 TEMMUZ – 31 ARALIK 2025 TARİH ARALIĞINI KAPSAYAN BEDELLİ ASKERLİK MÜRACAAT DUYURUSU

Askeralma/Duyuru bölümünden yapılan açıklamada;

Hazine ve Maliye Bakanlığının 07 Temmuz 2025 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 1,170211 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 1,170211 (memur aylık katsayısı) =280.850,64 TL

Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 1,170211 x 1 =4.095,74 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.

2. 08.07.2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

3. Bedelli askerlik hizmetine müracaat ederek iki aylık ödeme süresi bitim tarihi 30 Haziran 2025 tarihi saat 23:59’dan sonraya kalan yükümlüler, ödemelerini yeni bedel tutarı üzerinden yapacak ve celp tercihlerini e-Devlet kapısından veya askerlik şubesi aracılığı ile güncelleyebileceklerdir. Ayrıca bu yükümlülere başvuru işlemlerinin durdurulduğu süre kadar ilave ödeme süresi merkezi olarak verilmiştir." denilmişti.

