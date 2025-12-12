İngiltere'de yaşayan sosyal medya fenomeni Akanksha Adivarekar, dört yaşındaki oğlu Agustya Hegishte'yi uykusunda 11 bıçak darbesiyle öldürdü. Olaydan bir gün sonra çamaşır suyu içerek intihar girişiminde bulunan kadın, hastanede yapılan müdahalenin ardından kurtarıldı. Dün çıkarıldığı mahkemede Akanksha'nın 'ceza yerine tedaviye ihtiyacı olduğu' belirtilerek ruh sağlığı hastanesine yatırılmasına karar verildi.

İngiltere’de yaşayan Akanksha Adivarekar, 10 Haziran 2025’te 4 yaşındaki oğlu Agustya Hegishte’yi yatağında uyurken bıçaklayarak öldürdü. İşlediği cinayetten bir gün sonra çamaşır suyu içerek intihar girişiminde bulunan kadın, hastanede yapılan müdahalenin ardından kurtarıldı.

'ACILARINA SON VERMEK İÇİN' ÖLDÜRMÜŞ

Kan donduran olaya ilişkin soruşturma başlatılırken anne, oğlunu ‘acılarına son vermek’ için öldürdüğünü söyledi.

Sosyal medya fenomeni anne, 4 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürmüştü: Cezası belli oldu

RUH SAĞLIĞI MERKEZİNE YATIRILACAK

Sosyal medyada yazı videolarıyla fenomen olan 37 yaşındaki kadının, dün çıkarıldığı mahkemede, "cezaya değil, tedaviye ihtiyacı olduğu" belirtilerek ruh sağlığı hastanesine yatırılmasına karar verildi.

“YAPABİLECEĞİM TEK ŞEY ONU AFFETMEK”

Duruşmada ifade veren kadının eşi, "Benim için her şey olan oğlumu ve aynı zamanda karımı kaybettim" dedi. Kocanın, "Yapabileceğim tek şey Akanksha'yı yaptıklarından dolayı affetmek. Tedavisinden sonra iyi ve saygın bir hayat yaşamasını umuyorum. Bu, benim ve oğlum için gerçek adalet olurdu" şeklinde konuştu.

