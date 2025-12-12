Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceği son günlerde yeniden tartışma konusu haline gelirken ''Icardi gidiyor mu, Galatasaray'dan ayrılacak mı?'' soruları da gündemde yerini buldu. Arjantinli golcünün takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, tecrübeli futbolcu söylentilere doğrudan cevap veren bir açıklama paylaştı.

Sözleşmesinin yenilenmeyeceği yönünde ortaya atılan haberler üzerine Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir metin yayınladı. Paylaşımında, kendisi üzerinden reyting elde edilmeye çalışıldığını belirten golcü ''Icardi gidiyor mu, Galatasaray'dan ayrılacak mı?'' sorularına cevap verdi.

ICARDI GIDIYOR MU?

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılırken kulüp cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Icardi ise gideceği yönündeki haberlere Instagram hesabı üzerinden bir açıklama ile cevap verdi;

''Anlıyorum ki ismim onlara satış sağlıyor ve bazı Türk "gazeteciler" kulübün beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" bildirdiğini ortaya koymak istiyorlar... ama ne beni aradılar ne de menajerimi.

Sözleşmemin Haziran 2026'da sona ereceği gerekçesiyle dünkü yenilgiyi örtbas etmek için haber değeri olmayan bir hikaye mi uydurmaya çalışıyorlar?

Görüntümü bunun için kullanmalarına izin vermeyeceğim. Emin olun ki sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım ve eğer daha önce ayrılırsam, bu tamamen ve %100 benim kararım olacak, başkasının değil.

Icardi birkaç ay daha satışta olacak. Tadını çıkarın çünkü sonradan beni özleyeceksiniz.''

ICARDI GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Icardi’nin Galatasaray'dan ayrılması henüz söz konusu değil. Bazı haberlerin ardından Icardi mevzu bahis ayrılığın gerçek omladığını duyurdu. Yönetim ise oyuncunun takım için öneminin büyük olduğunu belirtirken ayrılığa sıcak bakmıyor.

ICARDI'NIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Icardi’nin Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran 2026 tarihinde bitecek. Kısa vadede zorunlu bir ayrılık durumu Icardi için henüz yok.

ICARDI TRANSFER OLACAK MI?

Transfer konusundaki tüm gelişmeler muhtemel teklifler ve kulübün değerlendirmelerine bağlı olacak. Şu aşamada kesinleşmiş herhangi bir transfer süreci bulunmazken Como ve Milan'ın Icardi ile ilgilendiği iddia edildi.

