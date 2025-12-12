Mehmet Ali Erbil (68) ile Gülseren Ceylan (28) arasında 3,5 ay süren evlilik bitiyor. Yaklaşık bir hafta önce evden ayrılan Ceylan’ın ardından Erbil’in boşanmak için avukatına vekalet verdiği öğrenilirken çiftin ayrılık nedeni de belli oldu.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, 28 Ağustos’ta sade bir törenle hayatlarını birleştirdi. Ancak evlilikleri, ilk günden itibaren inişli çıkışlı, zaman zaman tartışmalı bir süreç gösterdi. Son olarak ise çiftin boşanma kararı aldığı öğrenildi.

BOŞANMA DAVASI PAZARTESİ AÇILIYOR

2. Sayfa’da yer alan habere göre Gülseren Ceylan, yaklaşık bir hafta önce evden ayrılma kararı aldı ve bu ayrılığın ardından Mehmet Ali Erbil, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla boşanma sürecini başlatmak için gerekli vekaleti verdi. Taraflar, Pazartesi günü resmi olarak boşanma davasını mahkemeye sunacaklar.

3,5 aylık evlilik bitiyor! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın boşanma sebebi gün yüzüne çıktı

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanıyor mu? Çift taraflı hamle kafa karıştırdı

BİRBİRLERİNDEN MADDİ TALEPLERİ YOK

Evlilik süresi henüz bir yılı doldurmadığı için çiftin anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün değil. Ancak, çift arasında imzalanmış bir mal ayrılığı sözleşmesi bulunduğundan dolayı birbirlerinden herhangi bir maddi talepte bulunamayacaklar.

3,5 aylık evlilik bitiyor! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın boşanma sebebi gün yüzüne çıktı

EVLİLİĞİ BİTİREN NEDEN BELLİ

Boşanma kararının temel sebeplerinin başında, aralarındaki ciddi yaş farkından kaynaklanan görüş ayrılıkları ve sürekli tekrar eden tartışmalar geliyor. Bu anlaşmazlıklar, çiftin bir arada hayatlarını sürdürmesini neredeyse imkansız hale getirmiş durumda.



Haberle İlgili Daha Fazlası