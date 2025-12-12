Asgari ücret 2. toplantı tarihi konuşuluyor. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi sürecinde ilk adım atıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından gözler, sürecin devamında yapılacak ikinci toplantıya çevrildi.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2026 asgari ücret görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan ilk toplantı sonrası, işçi ve işveren tarafının bir sonraki aşamada ne zaman yeniden bir araya geleceği merak konusu oldu.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 12 Aralık’ta gerçekleştirdi. İlk toplantıda rakam konuşulmazken sürecin genel çerçevesi ele alınarak tarafların beklentileri masaya yatırıldı. Bu nedenle kamuoyunun dikkati ikinci toplantının tarihine çevrildi.

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? İkinci toplantı tarihi

İkinci toplantı 18 Aralık Perşembe günü yapılacak. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, komisyonun aralık ayı içinde birkaç gün arayla yeniden toplanması bekleniyor. Görüşmelerin en geç ay sonuna kadar tamamlanması ve dört toplantı yapılması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Mevcut durumda net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. 2026 yılı için belirlenecek yeni rakam, komisyonun ilerleyen toplantılarında netleşecek. İlk toplantıda herhangi bir zam oranı veya rakam telaffuz edilmedi.

Kulislerde ise farklı zam senaryoları konuşuluyor. Ekonomik veriler, enflasyon oranları ve maliyetler dikkate alınarak yüzde 25 ile yüzde 33 arasında değişen artış ihtimallerinin masada olduğu ifade edildi. Nihai kararın üçüncü veya dördüncü toplantıda ortaya çıkması bekleniyor.

