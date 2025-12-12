Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını yaptı. Komisyonun yapısının değişmesini isteyen işçi temsilcisi TÜRK-İŞ toplantıya katılmadı. Bakan Işıkhan, toplantı öncesi yaptığı açıklamada sosyal diyaloğa dikkat çekerken, TÜRK-İŞ ise restini sürdürdü. İşte ilk açıklamalar...

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için kritik gün geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk kez toplandı.

TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILMADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri davet edildi. İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği komisyonda, gözler komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme yapılmaması halinde toplantıya katılmayacaklarını açıklayan TÜRK-İŞ'e çevrildi. TÜRK-İŞ toplantıya katılmadı.

TÜRK-İŞ TALEPLERİNİ İLETTİ

TÜRK-İŞ heyeti toplantıya katılmazken, bakanlığa gelerek işçi tarafının taleplerini içeren bir yazıyı bakanlığa sundu. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Dosyamızı bakanımıza sunduk." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONUN KAYNAĞI ÜCRETLER DEĞİLDİR"

Bakanlık çıkışında açıklamalarda bulunan Ağar, "Komisyon gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşmadıkça komisyona katılmayacağımızı açıklamıştık. Komisyonda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu nedenle TÜRK-İŞ almış olduğu kararın arkasındadır. 2026 asgari ücret zammı için komisyona katılmayacağız. İşçinin alım gücü her geçen gün düşmekte. Ortaya çıkan ekonomik tablo yalnızca çalışanları değil, emeklileri de derinden etkilemiştir. Türkiye ekonomisi son yıllarda büyümekte, kişi başına düşen gelir yükselmektedir. Ancak bu büyümenin oluşturduğu refah çalışanlara ve emeklilere yansımamaktadır. Enflasyonun kaynağı ücretler değildir. Enflasyonu yalnızca asgari ücrete bağlamak ekonomik sorunların çok boyutlu nedenlerini göz ardı etmektir. Bunun dışında asgari ücret zammının istihdamı azaltacağı söylemleri gerçek dışıdır. Asgari ücretliler ve emekliler için insan onuruna yanaşır bir gelir düzeyi sağlamak devletin temel sorumluluğudur. Bu nedenle işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yaşam kalitesini koruyabilecek gelir politikalarının hayata geçmesi lazımdır" dedi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon’un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sendikaların, asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini belirten Işıkhan, “Sendikaların teklif ve önerileri değerlendirilecek. Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

