Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi"nde başvurular gelecek hafta sona erecek. Bugüne kadar 5,5 milyon kişinin başvurduğu projede işlemler, e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. Projede ilk kura çekimi 29 Aralık'ta yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan projede başvuru sürecinin sonuna gelindi. Vatandaşların depreme dayanıklı ve güvenli konutlara uygun ödeme koşullarıyla erişmesini hedefleyen projeye bugüne kadar 5,5 milyon başvuru yapıldı. Başvuru işlemleri, e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.

FARKLI METREKARE SEÇENEKLERİ VE ÖZEL KONTENJANLAR

Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, vatandaşların ihtiyaçlarına göre farklı büyüklüklerde planlandı. Bu çerçevede 55 metrekarelik 1+1, 65 metrekarelik 2+1 ve 80 metrekarelik 2+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Sosyal devlet anlayışıyla yürütülen projede çeşitli gruplara özel kontenjanlar da ayrıldı. Buna göre konutların; yüzde 20'si emeklilere, yüzde 20'si 18-30 yaş arası gençlere, yüzde 10'u ise 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere tahsis edilecek. Ayrıca engelli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler için de yüzde 5'erlik kontenjan belirlendi.

İSTANBUL'DA "KİRALIK SOSYAL KONUT" DÖNEMİ

İstanbul'da hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi"nden ise belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek ve hak sahipleri kurayla belirlenecek.

İLK KURALAR 29 ARALIK'TA

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura takvimi işleyecek. İlk kuraların 29 Aralık'ta çekilmesi planlanırken, kura sürecinin Şubat 2026'ya kadar devam etmesi öngörülüyor.

Hak sahiplerine ilk konut teslimlerinin ise Mart 2027 tarihinde yapılması hedefleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası