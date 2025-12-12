Fed'in faiz indirim kararı sonrası piyasalar hareketlendi. İndirim kararı sonrası ateşi yükselen dolar ve eurodan yeni rekorlar geldi. İşte detaylar...

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlenme başladı.

EURO REKOR TAZELEDİ

Dolar ve euro, TL karşısında tarihi zirveleri gördü. Euro, dün tarihinde ilk kez 50 TL'yi aşarak rekor kırdı. Euro bugün ise 50,38 TL'yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR ZİRVEYİ GÖRDÜ

Euronun ardından dolar da bugün rekor tazeledi. Dolar, 42,71 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

TSİ 11.30 itibarıyla dolar 42,56'dan, euro ise 50,15 liradan işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim kararının ardından gelecek yıl gevşeme döngüsünü ne denli sürdüreceğine ilişkin tahminler varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ihtiyatlı sözle yönlendirmeleri yatırımcıları temkinli duruşa yönlendirirken, Bankanın, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'te sabit bırakması, 2026'da bir faiz indirimi öngörüldüğünün sinyalini vermişti.

Fed'in 2026'da bir faiz indirimi öngörmesine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl genelinde toplam 2 faiz indirimi yapılacağı tahmin edilirken, ocakta Bankanın yüzde 75 ihtimalle politika faizini sabit tutması bekleniyor.

