Merkez Bankası aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Ankette enflasyon tahminleri gerilerken; 2025 sonu dolar tahmini düştü, 2026 dolar tahmini ise yükseldi.

Merkez Bankası reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE DÜŞÜŞ

Ankete göre, kasımda yüzde 32,30 olan yıl sonu enflasyon beklentisi bu ay yüzde 31,17'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e geriledi.

2025 VE 2026 SONU DOLAR TAHMİNLERİ

Ankette yıl sonu dolar tahmini ise 43,42'den 43,06 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL tahmini ise 50,62 TL'den 51,08 TL'ye yükseldi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine büyük indirim

FAİZ TAHMİNİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,35 iken, bu anket döneminde yüzde 38,13 oldu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Rekabet cezalarına zam! Alt sınır 302 bin TL oldua

BÜYÜME TAHMİNİ

Ankette 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e yükseldi. 2026 büyüme tahmini ise yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a yükseldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası