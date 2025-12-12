Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için kritik gün geldi. Komisyon ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Ancak işçi kesiminin toplantıya katılmama durumu söz konusu. Peki asgari ücrette son gelişmeler neler? Masada hangi rakamlar var? İşte detaylar...

GÖZLER SAAT 14.00'TE Yeni yıla sayılı günler kalırken, milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi. Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, 16 milyonu aşkın ücretli çalışanı da dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlıyor. İlk toplantının bugün saat 14.00'te yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE KOMİSYON KRİZİ Toplantı öncesinde komisyon krizi yaşanmıştı. İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmediği sürece toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin soruya "Sözümün arkasındayım" cevabını verdi.

TÜRK-İŞ NE İSTİYOR? Türk-İş komisyonda işveren ve hükümetin, işçi kesiminin itirazlarına rağmen karar alabilmesine karşı çıkıyor. Sendikanın geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

BAKAN IŞIKHAN'DA TÜRK-İŞ'E YENİ TEKLİF Geçtiğimiz günlerde TÜRK-İŞ heyeti ile görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun yapısında değişikliğe gidilmesini teklif etmişti. Işıkhan, işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilciyle oluşan komisyonda, hükümetin sadece 1 üye ile yer almasını önermişti.

TÜRK-İŞ'TEN KOMİSYON TEKLİFİNE CEVAP TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise komisyondaki değişiklik için resmi yazı talep etmişti. Atalay, "Önce değişikliği içeren yazıyı göndermeleri gerek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu konusunda resmi bir düzenleme olmadan pozisyonumuzu değiştirmeyeceğiz" demişti.

ERDOĞAN'DAN PATRONLARA MESAJ: KEFEBİN CEBİ YOK Dün işveren temsilcisi TİSK'in Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, patronlara önemli bir mesaj verdi. İşverenlerin elini taşın altına sokmasını isteyen Erdoğan, "Asgari ücret tespit komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak. TİSK yönetiminden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Kefenin cebi yok. Dar dünyadan dar bekaya mal mülk değil, adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine hayır duaları götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı yeter sayısı için de 10 üyenin katılması yeterli. Asgari ücret zammının ay sonuna kadar açıklanması gerekiyor. Zamlı ücretler ise şubat ayında hesaplara yatacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücret zammında genel beklenti yüzde 20 ila 30 arasında değişiyor. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa 27 bin 630 TL, yüzde 30 zam yapılırsa 28 bin 735 TL olacak.

İşte asgari ücrette zam senaryoları: ZAM ORANI ZAMLI ASGARİ ÜCRET Yüzde 21 26 BİN 745 TL Yüzde 22 26 BİN 966 TL Yüzde 23 27 BİN 187 TL Yüzde 24 27 BİN 408 TL Yüzde 25 27 BİN 630 TL Yüzde 26 27 BİN 851 TL Yüzde 27 28 BİN 72 TL Yüzde 28 28 BİN 293 TL Yüzde 29 28 BİN 514 TL Yüzde 30 28 BİN 735 TL

