Ev Gezmesi programında sunucu değişikliğine gidildi. Bez Bebek dizisindeki eski set yaşantısına dair iddialar gündeme gelen Evrim Akın, hakkındaki tartışmaların ardından yıllardır sunduğu Kanal D’deki “Ev Gezmesi” programından sessiz sedasız çıkarıldı. Ev Gezmesi’nin yeni sunucusu ise Asiye Acar oldu.

2007-2010 yılları arasında ekrana gelen Bez Bebek’te “Yağmur” karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerine başlayan Asena Keskinci, yıllar sonra dizinin eski setinde yaşadıklarına dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Magazin gündeminde geniş yankı uyandıran olayda Keskinci, dizide başrolü paylaştığı Evrim Akın hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Bez Bebek; fantastik, komedi, çocuk ve dram türündeki televizyon dizisi...

ASENA KESKİNCİ’NİN ŞİDDET İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Asena Keskinci, sosyal medyada Evrim Akın’ın paylaştığı bir videoyu gördükten sonra geçmişte yaşadıklarını anlatmaya karar verdi. Keskinci, dizinin çekildiği dönemde küçük bir çocuk olduğunu ve set ortamında Akın’ın herkesle tartıştığını, kendisine hem kötü davrandığını hem psikolojik şiddet gördüğünü öne sürdü.

Asena Keskinci

“BABAMLA BİRLİKTE YAŞIYORLAR”

Ayrıca Keskinci, Akın’ın annesi ile babasının boşanmasında rolü olduğunu iddia ederek, “Bu kadın benim üvey annem oluyor. Hala babamla birlikte yaşıyorlar” şeklinde dikkat çeken bir iddiada da bulunmuştu.

EVRİM AKIN: AĞLAMAKTAN BİTAP DÜŞTÜM

Bu iddialar üzerine Evrim Akın, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille yalanladı. Akın, “Bu algı operasyonu gerçekten çok sinirimizi bozdu. İnanın oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap düştüm” demişti.

Evrim Akın

EVRİM AKIN İLE YOLLAR AYRILDI

Yaşanan tartışmaların ardından Kanal D, geçmişine dair ifşalar ve gündeme gelen tartışmalar nedeniyle Evrim Akın ile yollarını sessiz sedasız ayırdı.

Evrim Akın ile Ev Gezmesi programı son buldu

Öte yandan, programın hem adı değişti hem de yeni sunucusu belli oldu. Evrim Akın ile Ev Gezmesi'ni bundan böyle Kanal D’nin başarılı magazin habercisi Asiye Acar sunacak. Merakla beklenen yapım “Pazar Gezmesi” adıyla, bu pazar saat 13.00’te ekranlarda olacak.

Asiye Acar

