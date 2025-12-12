İspanya LaLiga’da 16. hafta heyecanı bu akşam oynanacak Real Sociedad - Girona karşılaşmasıyla devam ediyor. Real Sociedad - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman yayınlanacak netlik kazanırken maçın muhtemel ilk 11'de şekillenmeye başladı.

Sezona istikrarsız bir başlangıç yapan Real Sociedad 15 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Bask temsilcisi son 5 maçında 2 kez kazanırken 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Ligde zor günler geçiren Girona, 12 puanla 18. sırada bulunarak küme düşme hattında yer alıyor. Katalan ekibi, oynadığı 15 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. Peki, Real Sociedad - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Real Sociedad - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İspanya LaLiga karşılaşması bu akşam!

REAL SOCIEDAD - GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Girona maçı bu akşam S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Anoeta Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma şifreli şekilde ekranlara gelecek.

Real Sociedad - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İspanya LaLiga karşılaşması bu akşam!

REAL SOCIEDAD - GIRONA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Real Sociedad - Girona mücadelesi 12 Aralık Cuma gecesi oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 23.00 olarak açıklandı.

Real Sociedad - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İspanya LaLiga karşılaşması bu akşam!

REAL SOCIEDAd - GIRONA MUHTEMEL 11

Real Sociedad: Á. Remiro, J. Aramburu, D. Ćaleta-Car, J. Martin, S. Gómez, B. Méndez, J. Gorrotxategi, C. Soler, T. Kubo, G. Guedes, A. Barrenetxea

Girona: P. Gazzaniga, A. Martínez, V. Reis, D. Blind, Á. Moreno, A. Ounahi, A. Witsel, I. Martín, V. Tsygankov, V. Vanat, B. Gil

Haberle İlgili Daha Fazlası