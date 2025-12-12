Samsun’da dehşet! Aracını ‘Dur’ diyen polisin üzerine sürdü
Samsun’da ‘Dur’ ihtarına uymayan bir sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polise çarptı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Samsun’un Atakum ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı'nda aracı ile ilerleyen 19 yaşındaki Y.E.Ç., narkotik polisinin 'dur' ihtarına uymadı.
Kaçmaya çalışan sürücü, uygulama noktasında durmayarak araçlara ve görevli yunus polisi Ö.K.'ye ve daha sonra da askeri kampın tabelasına çarptı. Feci kazada polis memuru yaralandı, sol eli kırıldı.
2 KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI
Yaralı polis hastanede tedavi altına alınırken, araç sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi E.Ç. gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 2 kardeş daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Polisin elinin kırılmasına neden olan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücünün polisin kaçan aracın üzerlerine geldiğini fark edip "Kaçın" diye bağırarak kendini yolun kenarına attığı görüldü.