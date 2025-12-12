Meclis lokantasında stajyerin cinsel istismara uğradığı iddiası sonrası başlatılan soruşturmada aşçı tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 mağdurenin daha ifade verdiğini ve 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının bazı çalışanlar tarafından tacize uğradığı iddiası üzerine harekete geçilmişti. TBMM Genel Sekreterliği, 2024-2025 öğretim yılında görev yapan stajyerlerden birinin ailesi tarafından 19 Kasım 2025’te yapılan şikâyet dilekçesinin ardından 20 Kasım’da soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Bu kapsamda aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık 2025’te görevinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN YENİ AÇIKLAMA

Bugünse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, TBMM'de stajyer olarak çalışan mağdure D.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaatıyla Meclis'te stajyer olarak çalıştığı dönemlerde Meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin tutuklandığı hatırlatıldı.

3 MAĞDUR DAHA ÇIKTI; 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

TBMM Genel Sekreterliğinden gönderilen idari soruşturma evrakının incelenerek soruşturmanın derinleştirildiği bildirilen açıklamada, mağdure D.K'nin ifadesinde geçen ve idari soruşturma evrakında benzer olaylar mağduru olan üç mağdurenin daha beyanlarının alındığı belirtildi.

Mağdurelere cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen 4 şüphelinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası