Asgari ücret toplantısı milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Bugün 14.00'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk kez bir araya gelmesinin ardından gözler görüşmelerin seyrine çevrildi. Zam toplantısından son gelişmeler takip edilirken bugün karar çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, Asgari ücret toplantısı bitti mi?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk görüşmesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin tutumu dikkatle takip ediliyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 12 Aralık’ta yapılan ilk toplantısı sona erdi. Görüşme, sürecin başlangıcı niteliğinde olurken toplantıda herhangi bir rakam üzerinde uzlaşı sağlanıp sağlanmayacağı toplantı sonrası netleşecek.

İlk toplantının ardından komisyon çalışmalarına devam edecek. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni toplantılarda ekonomik veriler, enflasyon oranları ve günlük hayat maliyeti gibi başlıkların daha ayrıntılı şekilde ele alınması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI’NDAN KARAR ÇIKTI MI?

Toplantılardan şu ana kadar herhangi bir zam kararı çıkmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sürecin sosyal diyalog ve istişare temelinde yürütüleceğini vurguladı. Işıkhan, "Sendikaların teklif ve önerileri değerlendirilecek. Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan TÜRK-İŞ cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, komisyon yapısında değişiklik yapılmaması halinde masaya oturmayacaklarını belirtti. Toplantıya katılmama gerekçelerini sunmak üzere bakanlık binasına geldiklerini açıklayan Ağar, işçi tarafının taleplerini içeren bir yazıyı bakanlığa sunduğunu ifade etti.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücretin bugün açıklanması beklenmiyor. Komisyonun ilk toplantısı, sürecin başlangıcı olarak görülürken geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında kararın birkaç toplantı sonrasında netleşmesi bekleniyor.

Mevcut durumda asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. Yeni rakamın, Aralık ayı içerisinde yapılacak toplantıların ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

