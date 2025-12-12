Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Asgari ücret artışı için geri sayım başlarken, komisyon toplantıları öncesinde hem piyasa beklentileri hem de uluslararası finans kuruluşlarının öngörüleri yakından izleniyor. Zam oranına ilişkin farklı senaryolar gündemdeki yerini korurken asgari ücret ne kadar olur ve zam senaryoları vatandaşın yakın takibinde.

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Süreç yaklaşırken ekonomik veriler ve kurum raporları muhtemel zam oranlarına dair ipuçları sunuyor. Özellikle 2025 asgari ücret zam oranını tahmin eden JP Morgan'ın tahmini merak ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmeler, hem iç ekonomik göstergeler hem de uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik analizleri üzerinden şekilleniyor. Özellikle enflasyon görünümü, büyüme beklentileri ve hanehalkı alım gücü, zam oranının belirlenmesinde ana başlıklar arasında yer alıyor.

Son günlerde dikkat çeken değerlendirmelerden biri, dünyanın en büyük bankalarından biri olan JP Morgan’ın yayımladığı Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporu oldu. Raporda, 2025 yılında reel gelirlerde yaşanan düşüşe dikkat çekilirken 2026’da makroekonomik iyileşmeye rağmen tüketici talebinin kırılgan kalabileceği vurgulandı. Bu çerçevede asgari ücret artışının enflasyonla uyumlu bir seviyede olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

2026 asgari ücret ne kadar olur?

2026 ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

JP Morgan’ın raporunda yer alan tahmine göre 2026 yılı için asgari ücret zammı beklentisi yüzde 25 seviyesine yükseltildi. Banka, daha önce yayımladığı raporda bu oranı yüzde 20 olarak öngörmüş, son değerlendirmede ise tahminini revize etmişti. Yüzde 25’lik artışın, 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olduğu ifade edildi.

Mevcut net asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğu dikkate alındığında, yüzde 25 zam senaryosunda net ücretin yaklaşık 27 bin 630 liraya yükselmesi bekleniyor. Muhtemel zam oranlarına göre yapılan hesaplamalarda, yüzde 20 artış halinde net ücretin 26 bin 525 lira, yüzde 30 artış halinde ise 28 bin 736 lira seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor. Nihai karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenecek.

Asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücrette zam senaryoları

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını 12 Aralık’ta yapılacak. Görüşmelerin aralık ayı boyunca sürmesi ve kararın ay sonuna kadar açıklanması öngörülüyor.

