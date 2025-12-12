Şanlıurfa'da bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri neye uğradığını şaşırdı. Saldırgan şüpheli kendisini gözaltına almaya çalışan polisin parmağını ısırdı. Polisi yaralayan saldırgan tutuklandı.

POLİSİN PARMAĞINI ISIRDI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen bir ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ve olay yerine giden polis ekiplerine saldırmaya çalışan bir kişi, polisin parmağını ısırdı. Polis memurunu yaralayan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırgan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca bulundu.

