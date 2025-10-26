Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1,5 trilyon liralık 'sosyal' doping! Ekonominin çarkları hızla dönecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “Yüzyılın Konut Projesi”, dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme şartlarıyla ev sahibi olma fırsatı sunarken, 260 alt sektöre destek vererek ekonomiye ivme kazandıracak. Türkiye’nin sosyal refahını güçlendirecek bu adım, hem üretimi hem istihdamı artıracak. Maliyet, 1,5 trilyon lira olan projede 2027 sonu 2028’in ortalarına kadar 500 bin konutun bitirilmesi hedefleniyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Başakşehir’de “Yüzyılın Konut Projesi Programı”nın detaylarını açıkladı. Bu kapsamda 100 bin konut İstanbul’a yapılacak; konutlar 1+1 ve 2+1 şeklinde olacak. Konutlar 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak, yüzde 10 peşinatlı, 240 ay vadeli, aylık 6 bin 750 lira taksitle satış yapılacak. Gençlere, emeklilere, gazi ve engelli vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak. Uzun süredir emlak ve trend sayfamızda konut satışlarından ziyade üretimin artması ile ilgili konuları ele alıyoruz. Öncelikle; konut sahipliği oranının yüzde 55’lere kadar gerilediği ülkemizde böylesine bir projenin hayati önem taşıdığını belirtmemiz gerekiyor. Kira fiyatlarının fahiş rakamlara ulaştığı bu dönemde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan bu proje aynı zamanda enflasyonun düşüşüne, kiraların dengeye oturmasına ve en önemlisi ekonominin çarklarının daha hızlı dönmesine vesile olacak.

260 ALT SEKTÖRE KATKI

Uzmanlara göre bu dev proje, yalnızca konut üretimini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda ekonominin birçok sektörüne canlılık getirecek. Çimento, demir-çelik, cam, seramik, beyaz eşya ve mobilya gibi pek çok yan sanayi bu süreçte ciddi bir üretim artışı yaşayacak. Bu durum, hem istihdamı artıracak hem de iç piyasaya güven verecek. Ayrıca inşaat sektöründe hareketlilik yaşanması, Türkiye ekonomisinin genel büyüme ivmesine de katkı sunacak. Uzmanlar, bu projenin “büyüme odaklı yeni bir ekonomik dönemin” kapısını aralayacağını, üretim zincirinin güçleneceğini ve yatırımların artacağını öngörüyor. Konut arzının artması, kira fiyatlarında dengelenmeye, enflasyonun kontrol altına alınmasına ve ekonomik istikrarın güçlenmesine de zemin hazırlayacak. Böylelikle dar gelirli vatandaşlar hem kira yükünden kurtulacak hem de uzun vadede mülk sahibi olmanın güvenine kavuşacak.

ÖZEL SEKTÖR ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR

Sektör temsilcileri de konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın detaylarını paylaştığı ‘Yüzyılın Konut Projesi’ / 500 bin Sosyal Konut’un sektör açısından önemi büyük. Bunun erişilebilir konut tarafında sadece İstanbul’da değil, ülke genelinde bir fitili ateşlemesi anlamında da kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bizim de özel sektör olarak, bu anlamda hâlihazırda çalışmalarımız var. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanı’mızın açıkladığı ‘Yüzyılın Konut Projesi’ni özel sektörün de desteklemesi. Biz kiralık konut tarafında arz eksikliğinin uzun zamandır farkındayız, 1 yıldan fazladır çalışıyoruz. Bu işi sadece kamunun sırtlaması yeterli olmaz, bizler de üstümüze ne düşüyorsa yapmalıyız. Biz çalışmalara başladık. Bu kiralık konutların arzını geliştirecek bir fon yapısını tasarladık. Kiralık konutların zaman içerisinde kiracısına tahsisini de içine alan bir modelleme geliştirdik. Büyük ölçüde tamamladık. İnşallah 2026 yılı itibarıyla biz de bu işin startını vereceğiz. İnşallah, bu konuda özel sektör adına örnek bir girişimi başlatmış olacağız” ifadelerini kullanıyor.

EV SAHİPLİĞİ ORANININ ARTIRILMASI ÖNEMLİ

GYODER Başkanı Neşecan Çekici ise “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın demografik kodları da iyi okuduğunu düşünüyorum. 500 bin konutun 5’te 1’inin İstanbul ve gençler olması bu anlamda önemli. Bir yanda dönüşüm bir yanda da finansman sorunu düşünüldüğünde 10 yıllık bir konut politikası oluşturmamız gerekiyor. TOKİ, 1 milyon 740 bin konutu teslim etti, 280 bin konutun inşası sürüyor. Ama TOKİ’nin yanı sıra özel sektörün de nasıl işin içine girebileceğini düşünüyoruz. Şu anda Türkiye’de arsa maliyetleri, toplam maliyetin ortalama yüzde 50’sine denk geliyor; bu oran Avrupa’da yüzde 20’ler civarında. Devletin elindeki arsalar, gayrimenkul geliştiricilerine belli bir proje dönemi için ödünç verilirse ve kamu–özel iş birliği yöntemi ile ve seri bir üretim mantığıyla üretim yapılsa on binlerce konut inşa edilebilir” ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: 500 TANE MAHALLE KONAĞI YAPACAĞIZ

Bakan Kurum, sadece konut değil sosyal donatılarıyla birlikte bir yaşam alanı inşa edileceğini belirterek “Zemin etütleri yapıyoruz. Depreme dayanıklı ve her bölgenin ihtiyacına göre, iklim şartlarına, demografik yapıya göre de mimarlarımız, mühendislerimiz TOKİ Başkanlığımızın koordinasyonunda çalışıyorlar. Projede öncelikli olarak mahalle kültürünün, komşuluk ilişkisinin yaşamasını önemsiyoruz. 500 konuta düşecek şekliyle 500 tane de mahalle konağı yapacağız. Camisi, okulu vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal donatı olacak. Taziyeevi, aile sağlığı merkezi, gündüz bakım evi, el sanatları üretim merkezi, spor salonumuz, misafirhanemiz olacak. Projemiz zemin+4’ü geçmeyecek” dedi.

PROJENİN MALİYETİ 1,5 TRİLYON LİRA

Yeni 500 bin konut projesinin hem esnafa hem inşaat sektörüne hem de istihdama katkı sağlayacağını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Projenin maliyeti 1,5 trilyon. Yüzlerce sektörde istihdam oluşturacak. Şehirlerimize ekonomik anlamda hareketlilik getirecek. O şehirde esnafından tutun da oradaki perdecisi, kapıcısı, kalıpçısı, demircisi yine üretim noktasında büyümeye katkı sağlayacak. Dolayısıyla istihdama, üretime ve ekonomik hareketliliğe de ciddi manada katkı sağlayacak” dedi. Kurum ayrıca “Şu an 200 bine yakının projesi tamamlandı. Onların eş zamanlı inşa faaliyetlerini başlatmış olacağız. 2027 sonu 2028’in ortalarına kadar 500 bin konutu bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞEHİRLEŞME VE HAYAT KALİTESİNİ ARTIRACAK

“Yüzyılın Konut Projesi”nin bir diğer önemli yönü ise, modern şehirleşme anlayışını merkeze alması… Yeni konut alanları sadece binalardan ibaret olmayacak; yeşil alanlar, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları, okul, sağlık merkezi ve sosyal tesislerle birlikte bir yaşam ekosistemi oluşturulacak. Bu sayede, şehirlerin yükü hafifleyecek, yeni yaşam merkezleri çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir şekilde inşa edilecek. Uzmanlar, bu yaklaşımın Türkiye’nin gelecekteki şehir planlaması vizyonuna yön vereceğini ve vatandaşların yaşam kalitesini ciddi biçimde artıracağını ifade ediyor.

