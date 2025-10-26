1,5 trilyon liralık 'sosyal' doping! Ekonominin çarkları hızla dönecek

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Başakşehir’de “Yüzyılın Konut Projesi Programı”nın detaylarını açıkladı. Bu kapsamda 100 bin konut İstanbul’a yapılacak; konutlar 1+1 ve 2+1 şeklinde olacak. Konutlar 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak, yüzde 10 peşinatlı, 240 ay vadeli, aylık 6 bin 750 lira taksitle satış yapılacak. Gençlere, emeklilere, gazi ve engelli vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak. Uzun süredir emlak ve trend sayfamızda konut satışlarından ziyade üretimin artması ile ilgili konuları ele alıyoruz. Öncelikle; konut sahipliği oranının yüzde 55’lere kadar gerilediği ülkemizde böylesine bir projenin hayati önem taşıdığını belirtmemiz gerekiyor. Kira fiyatlarının fahiş rakamlara ulaştığı bu dönemde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan bu proje aynı zamanda enflasyonun düşüşüne, kiraların dengeye oturmasına ve en önemlisi ekonominin çarklarının daha hızlı dönmesine vesile olacak.

260 ALT SEKTÖRE KATKI

Uzmanlara göre bu dev proje, yalnızca konut üretimini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda ekonominin birçok sektörüne canlılık getirecek. Çimento, demir-çelik, cam, seramik, beyaz eşya ve mobilya gibi pek çok yan sanayi bu süreçte ciddi bir üretim artışı yaşayacak. Bu durum, hem istihdamı artıracak hem de iç piyasaya güven verecek. Ayrıca inşaat sektöründe hareketlilik yaşanması, Türkiye ekonomisinin genel büyüme ivmesine de katkı sunacak. Uzmanlar, bu projenin “büyüme odaklı yeni bir ekonomik dönemin” kapısını aralayacağını, üretim zincirinin güçleneceğini ve yatırımların artacağını öngörüyor. Konut arzının artması, kira fiyatlarında dengelenmeye, enflasyonun kontrol altına alınmasına ve ekonomik istikrarın güçlenmesine de zemin hazırlayacak. Böylelikle dar gelirli vatandaşlar hem kira yükünden kurtulacak hem de uzun vadede mülk sahibi olmanın güvenine kavuşacak.

ÖZEL SEKTÖR ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR

Sektör temsilcileri de konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın detaylarını paylaştığı ‘Yüzyılın Konut Projesi’ / 500 bin Sosyal Konut’un sektör açısından önemi büyük. Bunun erişilebilir konut tarafında sadece İstanbul’da değil, ülke genelinde bir fitili ateşlemesi anlamında da kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bizim de özel sektör olarak, bu anlamda hâlihazırda çalışmalarımız var. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanı’mızın açıkladığı ‘Yüzyılın Konut Projesi’ni özel sektörün de desteklemesi. Biz kiralık konut tarafında arz eksikliğinin uzun zamandır farkındayız, 1 yıldan fazladır çalışıyoruz. Bu işi sadece kamunun sırtlaması yeterli olmaz, bizler de üstümüze ne düşüyorsa yapmalıyız. Biz çalışmalara başladık. Bu kiralık konutların arzını geliştirecek bir fon yapısını tasarladık. Kiralık konutların zaman içerisinde kiracısına tahsisini de içine alan bir modelleme geliştirdik. Büyük ölçüde tamamladık. İnşallah 2026 yılı itibarıyla biz de bu işin startını vereceğiz. İnşallah, bu konuda özel sektör adına örnek bir girişimi başlatmış olacağız” ifadelerini kullanıyor.

EV SAHİPLİĞİ ORANININ ARTIRILMASI ÖNEMLİ

GYODER Başkanı Neşecan Çekici ise “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın demografik kodları da iyi okuduğunu düşünüyorum. 500 bin konutun 5’te 1’inin İstanbul ve gençler olması bu anlamda önemli. Bir yanda dönüşüm bir yanda da finansman sorunu düşünüldüğünde 10 yıllık bir konut politikası oluşturmamız gerekiyor. TOKİ, 1 milyon 740 bin konutu teslim etti, 280 bin konutun inşası sürüyor. Ama TOKİ’nin yanı sıra özel sektörün de nasıl işin içine girebileceğini düşünüyoruz. Şu anda Türkiye’de arsa maliyetleri, toplam maliyetin ortalama yüzde 50’sine denk geliyor; bu oran Avrupa’da yüzde 20’ler civarında. Devletin elindeki arsalar, gayrimenkul geliştiricilerine belli bir proje dönemi için ödünç verilirse ve kamu–özel iş birliği yöntemi ile ve seri bir üretim mantığıyla üretim yapılsa on binlerce konut inşa edilebilir” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti! Şartlar belli oldu