TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti! Şartlar belli oldu

Dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sunacak TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için hazırlıklar tamamlandı. Proje kapsamında 81 ilde 1+1 ve 2+1 daireler inşa edilecek. Vatandaşlar özellikle, "TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti" detaylarını takip ediyor.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ÜCRETİ!

TOKİ’nin hayata geçireceği 500 bin sosyal konut projesine katılmak isteyen vatandaşlar için başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Başvurular, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Hak sahipleri, 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak kura çekimleriyle belirlenecek. Projede özellikle dar gelirli aileler, gençler, emekliler ve özel kontenjan grupları öncelikli olacak.

TOKİ 500 BİN KONUT PEŞİNATI NE KADAR?

Projede konutların peşinat oranı yüzde 10 olarak açıklandı. Buna göre 55 metrekarelik 1+1 dairelerde peşinat 195 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 dairelerde 245 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 dairelerde ise 295 bin TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde konut fiyatlarının daha düşük olması nedeniyle peşinatlar da buna paralel olarak azalacak. 1+1 daireler için 180 bin TL, 2+1 daireler için 220-265 bin TL arasında değişen peşinat ödemesi yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Başvuracak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az 10 yıldır vatandaşlık hakkına sahip bulunması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin, eşlerinin veya çocuklarının üzerine kayıtlı konut ya da arsa tapusu bulunmamalı. Gelir limiti İstanbul için aylık 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL olarak belirlendi. Şehit aileleri, gaziler ve bazı özel gruplar bu gelir şartından muaf tutulacak.

Projeye katılmak isteyenlerin başvuru yapacakları il veya ilçede en az bir yıldır ikamet ediyor olmaları şart. Deprem bölgesindekiler için ikamet yerine nüfus kayıt örneği yeterli sayılacak.

TOKİ 500 BİN KONUT TAKSİT SAYISI VE ÖDEME PLANI

TOKİ 500 bin konut projesinde 240 aya kadar vade seçeneği sunulacak. Aylık taksitler İstanbul’da 7 bin 313 TL’den başlayacak. 2+1 dairelerde taksit tutarı 9 bin 188 TL ile 11 bin 63 TL arasında değişecek. İstanbul dışındaki illerde ise 6 bin 750 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olmak mümkün olacak.

Başvuru şartlarını karşılayan hak sahipleri, kura çekimiyle belirlendikten sonra ödeme planlarını kendi gelir durumlarına göre yapılandırabilecek.