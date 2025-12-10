İstanbul Fatih'te ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Henüz bilinmeyen nedenle bir kiracı, ev sahibine sokak ortasında silahla ateş etti. Ağır yaralanan ev sahibi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli kiracıyı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Fatih'te, tartıştığı kiracısının silahla vurduğu ev sahibi hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yedikule Mahallesi'nde ev sahibi Recep Hakan Emül'e, dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle sokakta tartıştığı ismi öğrenilemeyen kiracısı silahla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralanan Emül, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan kiracının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası