500 bin sosyal konut İstanbul'da nereye yapılacak? İstanbul için ödeme planı belli oldu

Türkiye’nin 81 ilini kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi”, İstanbul’dan başlayarak ülke genelinde büyük bir dönüşüm hedefliyor. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak proje, TOKİ tarafından yürütülecek. İstanbul’da 100 bin konut için yerleşim alanları, fiyatlar, taksit seçenekleri ve teslim tarihleri netleşti.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL'DA NEREYE YAPILACAK?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'a ayrılan 100 bin sosyal konut, şehrin her iki yakasında stratejik lokasyonlara dağıtılarak planlanıyor. Özellikle Başakşehir Kayabaşı Mahallesi gibi mevcut TOKİ projelerinin yoğunlaştığı bölgelerde genişletme çalışmaları yapılacak.

Bu alanlar, metro ve karayolu bağlantılarıyla erişilebilirliği yüksek tutuyor. Konutlar, yatay mimari prensibiyle inşa edilecek ve 55, 65 ve 80 metrekarelik daire tiplerinden oluşacak. İlerleyen süreçte İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 100 bin konutun inşa edileceği ilçeler belli olacak.

500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL'DA YAPILACAĞI İLÇELER

Yüzyılın Konut Projesi, 500 bin sosyal konutun İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde yoğunlaşmak üzere 81 ile dağıtıldığını resmi olarak duyurdu. İstanbul'da ise 100 bin konut inşa edilecek. Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla gibi ilçeler evlerin konumlandırılacağı ilçeler olarak öne çıkıyor. Ancak kesin yerler yapılan resmi açıklamalarla netleşecek.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEME PLANI İSTANBUL

İstanbul için belirlenen ödeme planı, 55 metrekarelik 1+1 dairelerde 1 milyon 950 bin TL'den başlayan fiyatlarla, %10 peşinat ve 240 aya varan vade seçeneklerini içeriyor. Böylece aylık taksitler en fazla 7 bin 313 TL'den başlayacak. 65 metrekarelik 2+1 daireler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin TL'ye mal olacak.