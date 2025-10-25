Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 500 bin sosyal konut İstanbul'da nereye yapılacak? İstanbul için ödeme planı belli oldu

500 bin sosyal konut İstanbul'da nereye yapılacak? İstanbul için ödeme planı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
500 bin sosyal konut İstanbul&#039;da nereye yapılacak? İstanbul için ödeme planı belli oldu
TOKİ, İstanbul, Sosyal Konut, Taksit, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul’da 100 bin sosyal konut inşa edilecek. TOKİ koordinasyonunda yürütülecek projede uygun ödeme planı ve uzun vadeli taksit seçenekleri de açıklandı. Bu kapsamda 500 bin sosyal konut İstanbul'da yapılacağı yerler merak konusu.

Türkiye’nin 81 ilini kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi”, İstanbul’dan başlayarak ülke genelinde büyük bir dönüşüm hedefliyor. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak proje, TOKİ tarafından yürütülecek. İstanbul’da 100 bin konut için yerleşim alanları, fiyatlar, taksit seçenekleri ve teslim tarihleri netleşti.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL'DA NEREYE YAPILACAK?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'a ayrılan 100 bin sosyal konut, şehrin her iki yakasında stratejik lokasyonlara dağıtılarak planlanıyor. Özellikle Başakşehir Kayabaşı Mahallesi gibi mevcut TOKİ projelerinin yoğunlaştığı bölgelerde genişletme çalışmaları yapılacak. 

Bu alanlar, metro ve karayolu bağlantılarıyla erişilebilirliği yüksek tutuyor. Konutlar, yatay mimari prensibiyle inşa edilecek ve 55, 65 ve 80 metrekarelik daire tiplerinden oluşacak. İlerleyen süreçte İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 100 bin konutun inşa edileceği ilçeler belli olacak.

500 bin sosyal konut İstanbul'da nereye yapılacak? İstanbul için ödeme planı belli oldu - 1. Resim

500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL'DA YAPILACAĞI İLÇELER

Yüzyılın Konut Projesi, 500 bin sosyal konutun İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde yoğunlaşmak üzere 81 ile dağıtıldığını resmi olarak duyurdu. İstanbul'da ise 100 bin konut inşa edilecek. Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla gibi ilçeler evlerin konumlandırılacağı ilçeler olarak öne çıkıyor. Ancak kesin yerler yapılan resmi açıklamalarla netleşecek. 

500 bin sosyal konut İstanbul'da nereye yapılacak? İstanbul için ödeme planı belli oldu - 2. Resim

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEME PLANI İSTANBUL

İstanbul için belirlenen ödeme planı, 55 metrekarelik 1+1 dairelerde 1 milyon 950 bin TL'den başlayan fiyatlarla, %10 peşinat ve 240 aya varan vade seçeneklerini içeriyor. Böylece aylık taksitler en fazla 7 bin 313 TL'den başlayacak. 65 metrekarelik 2+1 daireler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin TL'ye mal olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Macron'un eşi Brigitte, vergi sitesinde erkek ismiyle kayıtlı çıktıİsrail'de Netanyahu'nun canını sıkacak anket
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Atatürk Üniversitesi vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takvimi açıklandı - HaberlerAtatürk Üniversitesi vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takvimi açıklandıAdana Demirspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerAdana Demirspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?Ava Yaman Türk mü, aslen nereli? Taşacak Bu Karadeniz Eleni'nin memleketi gündemde! - HaberlerAva Yaman Türk mü, aslen nereli? Taşacak Bu Karadeniz Eleni'nin memleketi gündemde!Faik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi? Faik Çetiner hayatı ve biyografisi! - HaberlerFaik Çetiner neden öldü, hastalığı neydi? Faik Çetiner hayatı ve biyografisi!Bülent Kaptanoğlu bulundu mu? İzmir Foça'da selde kaybolmuştu - HaberlerBülent Kaptanoğlu bulundu mu? İzmir Foça'da selde kaybolmuştuAjax-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç tarihi! - HaberlerAjax-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç tarihi!
Sonraki Haber Yükleniyor...