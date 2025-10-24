TOKİ'den İstanbul'a 15 bin kiralık konut! Kiralar yarı yarıya ucuz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi"nin detaylarını açıkladı. 81 ilde dar gelirliler için 500 bin sosyal konut inşa edileceğini belirten Erdoğan, il il kontenjanları da açıkladı. İstanbul'a 100 bin, Ankara’ya 30 bin, İzmir’e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır’a ise 12 bin konut yapılacağını söyleyen Erdoğan, kiracılara da bir müjde verdi.

İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye, Yüzyılın Konut Projesi"nin detaylarını açıkladı! Fiyatlar ve şartlar belli oldu

TOKİ İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT İNŞA EDECEK

İstanbul'a 100 bin konutun yanı sıra kiralık konutlar inşa edileceğini duyuran Erdoğan projenin detaylarını açıkladı. Erdoğan, "Türkiye'ye ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz. Yine bir ilki başarıyor, bu defa kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak bu modelle TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz." dedi.

İSTANBUL'DA KAÇ TANE KİRALIK KONUT YAPILACAK?

Yapılacak kiralık konutların sayısını da paylaşan Erdoğan, "İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin kiralık konut belirledik. Kiralık konut kapsamında işçi, memur, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz, kentsel dönüşüm kapsamında giren hak sahiplerine ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

KİRALAR NE KADAR OLACAK?

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Sözleşme süreci sona erdiğinde tahliye ve bakım süreci tamamlanarak yeniden kiraya verilecek. Konutların bakım, yönetimi devletin teminatı altında olacak. Olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız."