Sivas'ta bir konak ve bir apartman arasında kalan iki katlı metruk bina görenleri şaşırtıyor.

Çarşıbaşı Mahallesi Vişneli Cami Sokak'ta bulunan yapı, yıllar içinde çevresinde yükselen binaların arasında adeta sıkışıp kaldı.

2 METRE ENİNDE Yaklaşık 2 metre enindeki dar yapının hem konak hem de apartman arasında sıkışmış görüntüsü vatandaşların ilgisini çekiyor. Yılların izlerini taşıyan ev, çevresindeki modern yapılara rağmen hâlâ varlığını korumaya çalışıyor.

"80 YAŞINDAYIM, NE ZAMAN YAPILDIĞINA AKLIM ERMİYOR" Mahalle sakinlerinden Burhan Büyüksaracıoğlu, "Kolay kolay kimsenin hatırlamayacağı eski metruk bir bina burası. Bakan yok, koruyan yok. Eskiden içinde kantar vardı, kapıyı kırıp götürdüler. Enlemesine 2 metre, boyu da 7 metre olduğunu düşünüyorum. Konakla bina arasında kalmış bu metruk bina ayakta kalmaya çalışıyor. Kiremitleri insanların başına düşüyor. 80 yaşındayım, ne zaman yapıldığına aklım ermiyor" dedi.

