500 bin konut projesi ödeme planı nasıl? 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatları

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında açıklanan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi fiyat ve ödeme koşulları ev sahibi olmak isteyen vatandaşların radarına girdi. 500 bin konut projesi ödeme planı ve 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatları gündemde.

500 BİN KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI NASIL?

Projede konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunulacak. Satış fiyatı 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Anadolu illerinde aylık taksit tutarı 6 bin 750 liradan, İstanbul’da ise 7 bin 313 liradan başlayacak.

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında alınacak. İlk kura çekimleri aralık ayında yapılacak. Teslimatların Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu ailelere özel kontenjanlar ayrılacak.

1+1 VE 2+1 DAİRELERİN FİYATLARI

Projede 1+1 ve 2+1 daireler yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. 55 metrekarelik 1+1 dairelerin satış bedeli Anadolu illerinde 1 milyon 800 bin lira, İstanbul’da ise 1 milyon 950 bin lira olarak açıklandı.

2+1 dairelerde fiyatlar 2 milyon 200 bin liradan başlayacak ve daire büyüklüğüne göre artacak. 80 metrekarelik dairelerde bedel İstanbul için 2 milyon 950 bin liraya kadar çıkacak. Taksit tutarları 6 bin 750 liradan 11 bin liraya kadar değişecek.

KİMLER YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NE BAŞVURABİLİR?

Yüzyılın Konut Projesi'ne 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi veya çocukları adına kayıtlı evi bulunmayan herkes başvurabilir.

Hane halkı aylık net geliri, İstanbul için maksimum 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira ile sınırlı tutuluyor.

Deprem bölgesindekiler için ise 1 yıllık ikamet belgesi yeterli olup, şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler (18-30 yaş) ve 3+ çocuklu ailelere özel kontenjanlar ayrıldı.