Galatasaray, dün akşam oynadığı Şampiyonlar Ligi 6'ncı hafta maçında deplasmanda rakibi Monaco'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Gazetelerden usta yazarlar Galatasaray'ın mağlubiyetini kaleme aldılar.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 6'ncı hafta maçında 9 Aralık Salı günü deplasmanda Fransız ekibi Monaco karşısına çıktı. İlk yarısı eşitlikle biten maçın ikinci yarısında Folarin Balogun'un 68'inci dakikada attığı gol ile Monaco 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı. US Gilloise mağlubiyetinin ardından bir kez daha istemediği sonucu alan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla beraber Devler Ligi'nde 3'üncü mağlubiyetini alarak İstanbul'a döndü. Türk spor basınının usta kalemleri, Galatasaray'ın Monaco karşısında aldığı mağlubiyeti kalemlerine aldılar.

"ÇEKİRGE BİR SIÇRADI İKİ SIÇRADI ÜÇÜNCÜDE GOLÜ YEDİ"

"Ve bu güçlü yanları, bizim de zayıf düştüğümüz yerden vurdular bizi! G.Saray Lemina’sızlık üzerine fizik olarak da düşünce Monaco akın akın geldi! Minamino’nun defans arkasına koşularını, servislerini engelleyemedik! Uğurcan iki net pozisyonu ve penaltıyı kaçırdı. Balogun bir yüzde 100 fırsatı ıskaladı. Kısaca çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, üçüncü de golü yedik! Sahaya girerken rakip takım hocası ile gereksiz tartışan Günay da oyuna tam konsantre olamadı! Ve saniyesinde zamanlama hatası ile golü yedik! Atletico Madrid ve Manchester City ile oynayacağımızı düşünürsek bu mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi ilk 24 biletini ateşe attık!" (Ali Naci Küçük/Türkiye Gazetesi)

"OSİMHEN HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

Sahaya girerken önce rakip teknik direktörün yaptığı Fair-Play dışı harekete sinirlenen Günay, oyuna konsantre olamayınca kornerden basit bir gol yendi. Rakip o moralle iki net pozisyon daha kaçırdı. Sonra Monaco'nun çok fazla değişikliklerle oyun düzeni bozulunca Galatasaray son bölümde yoğun bir baskı kurdu ama skoru değiştiremeyince iş Atletico Madrid maçına kaldı. Torreira her zamanki gibi başarılıydı. Barış Alper, çok mücadele etti, çok faydalı oldu. En büyük hayal kırıklığı çok iyi marke edilen Osimhen'in düşük performansta kalmasıydı. İlkay ilk devre genelde iyi oynadı ama öyle bir gol kaçırdı ki bu da takıma çok pahalıya mal oldu. Leroy Sane de gücü yetene kadar hem top saklayarak hem de dribblinglerle rakibi oldukça zorlayan isimdi. (Ömer Üründül/Sabah Gazetesi)

Osimhen, Monaco maçında gol sevinci yaşayamadı

"CESUR KONUŞMALI VE KORKU VERMELİSİN"

Hey gidi hey… 2000 yılında Galatasaray “UEFA Kupası’nı Monaco’da kaldırırken, ardından da UEFA Süper Kupası’nı Galatasaray müzesine getirirken Okan Hoca’mız o takımın ilk 11 oyuncuları arasında idi. O zaman aylarca haftada üç maç oynarken yorulmuyordunuz mu?.. Fatih Terim ve Mircea Lucescu Galatasaray’ın milyonlarca taraftarını duraksatacak, hatta endişelendirecek “böyle karamsar cümleler” kurmuş muydu?.. Sen “hoca olarak” hem de “Futbolcularıma çok güveniyorum” dedikten sonra bu açıklamayı yaparsan, futbolcuların ne düşünür, nasıl moral bulur?.. Ya “Lemina ve Arda yok” dersen, “onların yerlerine oynatacağın” futbolcuların ne düşünür?.. Elinde ve emrinde “Galatasaray tarihinin en pahalı ve en güçlü” kadrosu var… Cesur konuşmalı ve rakiplere korku vermelisin!.. (Öcal Uluç/ Türkiye Gazetesi)

"BERBAT EDİLMİŞ BİR ÇUVAL İNCİR"

İki bekin yetersiz oyununa maalesef tüm ustalığına rağmen İlkay da eşlik etti. 2. yarıda fotoğraf önce bulanıklaştı, sonra da yandı. Okan Buruk'un takımı Balogun'un 2 net pozisyonu kaçırdığı oyunu rakibe verdi ve geliyorum diyen gol geldi. Liverpool ve Bodo galibiyetleri ile yakalanan hava, Amsterdam'da kazanmayı sağlamıştı. Maalesef derbiler dahil gol problemini çözemeyen sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, evindeki mağlubiyetin ardından dün ikinci yarıda oynadığı futbolla da Atletico Madrid maçı için bir ışık koymadı ortaya. Evet o maça 40 günden fazla var ancak dünden kalan fotoğrafta yine berbat edilmiş bir çuval incir var. (Bülent Timurlenk/ Sabah Gazetesi)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü mağlubiyetini aldı

"DURUMLAR PARLAK DEĞİL"

Bu ligde bu kadar pozisyon bulup atamazsanız, kaybeden taraf olursunuz! Monaco’nun bizden üstün tarafı yoktu! Şampiyonlar Ligi’nde durumları parlak değildi! Bir kırılma maçıydı; Saint-Gilloise maçının telafisi, tekrar ilk 8 hayalleri kurma gecesiydi. İyi de başlamıştık; ilk 35 dakikada İlkay, Osimhen, Barış Alper, Sane ile yokladık! Kaçmaması gereken pozisyonlardı. Sallai ve Jakobs olunca G.Saray’ın gücü artmıştı. Yoklukları ciddi eksiklikmiş. Orjinal stoperler Abdülkerim-Sanchez herkese bir rahatlık sağlamıştı. İlk yarı 0-0 bitmemeliydi. Deplasmanda bu kadar pozisyon bulmak ne kadar iyi birşeyse, atamamak da bir o kadar tehlikeydi. (Ömer Faruk Ünal/Türkiye Gazetesi)

"DAR KADRO SIKINTISI BELLİ OLDU"

Galatasaraylı oyuncular, final paslarında isabeti yakalayamadı. İkinci yarı Monaco'nun Galatasaray kalesinde yaptığı baskılara Uğurcan çıkana kadar tek başına direndi ancak Abdülkerim-Sanchez ikilisi rakibin ön alan baskısından dolayı oyunu kurmakta zorlandılar. İlkay'ın fiziksel yetersizliği Monaco'nun orta sahada daha etkili olmasını sağladı. Yunus daha erken girebilseydi, Galatasaray'ın orta alan zaafı giderilebilirdi. Osimhen'e arkadaşları yeterince gollük paslar atamadı. Dar kadronun sıkıntısı çok net belli oldu. (Levent Tüzemen/Fotomaç)

Galatasaray'ın kalan maçları: Atletico Madrid ve Manchester City

"GALATASARAY TRANSFER YAPMALI"

Fransız temsilcisi ikinci yarıya tutkulu bir hücum presle başladı, sarı-kırmızılıları defalarca hataya zorladı. 68’de gelen gole kadar zaten biri penaltı olmak üzere, dört tane net fırsat kaçırmıştı Monacolular. Özellikle Minamino sol kanadı felç etti, ayağına aldığı her topla kaleye indi. Galatasaray’ın ikinci 45’teki performansıyla mağlubiyet kaçınılmaz oldu zaten. Galatasaray eğer kalan iki maçta 1-2 puan daha alıp ilk 24’e kalabilirse, turnuvada devam edebilmek için muhakkak takviyeye ihtiyacı var. Bazı oyuncuların sık sakatlık problemleri yaşadığı göz önüne alınırsa markette merkez orta saha, sağ bek ve stoper bakabilir Galatasaray. (Uğur Meleke/Hürriyet)

"GALATASARAY OSİMHEN'SİZ NE YAPABİLİR?"

Hakikaten takım bu sakatlar ve cezalılar yüzünden kötü bir dönem geçiriyor. Devler Ligi’nde 9 puanın var. Bundan sonra Atletico Madrid ile içerde, Manchester City ile dışarıda oynayacaksın. Bu iki maçta ve bilhassa içerdeki maçta 3 puan alma şansın var ama Osimhen’in Afrika Kupası’ndan ne zaman ve ne durumda geleceği belli değil. Galatasaray, İspanyol ekibiyle 21 Ocak’ta oynayacak, Afrika Kupası ise 18 Ocak’ta bitecek. Osimhen'siz bir Galatasaray Madrid karşısında ne yapabilir? Koca bir soru işareti. Halbuki yenseydin Union St Gilloise ile Monaco’yu puanın 15 olacaktı. Büyük bir ihtimalle de ilk 24’ü garantilerdin. (Osman Şenher/Milliyet)

