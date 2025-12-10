Galatasaray, Fransız ekibi Monaco'ya deplasmanda 1-0 yenilerek, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 şansını zora soktu. Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya üzerinden Başkan Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'yu hedef aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Üst üste ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ilk 24 içinde yer alma şansını bitime iki hafta kala zora soktu.

"PASİF BAŞKAN, SİMİTÇİ YÖNETİCİ"

Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar, maç sonunda sosyal medya üzerinden Başkan Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya tepki gösterdi. Ünlü komedyen, iki isim hakkında, "Pasif başkan" ve "Simitçi yönetici" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar'ın gündem olan paylaşımı şöyle:

"Bu sonucun mimarı sizlersiniz. Bu takımın hakkını hukukunu koruyamıyorsunuz! Ligde doğruyorlar, yoksunuz! Avrupa maçının olduğu gün TFF Başkanı sizlere ''Yanımda kuzu, dışarıda aslan yavrusu'' diyerek ayar veriyor! Sesiniz çıkmıyor, hiçbir tepki veremiyorsunuz. Bu takımın kadrosunu planlayamıyorsunuz! Takımın yedek kulübesinde tecrübeli oyuncu yok, iki yabancı kontenjanı boş! Siz; Pasif başkanımız, simitçi yöneticimiz. Bütün bu kötü gidişin sebebi sizin yönetiminiz!"

Şahan Gökbakar'ın Instagram paylaşımı

