İstanbul'da 7 bin 313 TL taksitle ev sahibi olunacak! Yüzyılın Konut Projesi'nde şaşırtan detaylar
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuruların 10 Kasım'da başlayacağını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul için 1+1 ve iki alternatifli 2+1 dairemiz var. Satış fiyatı 1 milyon 950 bin liradan başlıyor. 7 bin 313 lira taksitle 240 ay vadeli olacak. Hangi daire çıkarsa vatandaşımız yüzde 10 peşinat ödeyecek. 6 ayda bir memurumuza ne kadar zam yapıyorsak artış da o kadar olacak" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Ekim 2025 tarihinde katıldığı canlı yayında Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı.
Gelir şartında hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için maksimum 145 bin, Anadolu'daki illerde ise 127 bin lira olduğunu aktaran Bakan Kurum, "Başvuruları 10 Kasım'da açacağız ve 19 Aralık'a kadar başvurularımız devam edecek" diye konuştu.
İnşaatları kasım ayı itibarıyla başlatacaklarını ve 29 Aralık'ta kura çekileceğini kaydeden Kurum, "Mart'ın başına kadar bu kura süreci devam edecek. İlk konutların teslimatlarını da 2027 yılının mart ayı itibarıyla yapmayı planlıyoruz" dedi.
İSTANBUL'DA 7 BİN 313 LİRA TAKSİTLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI
İstanbul'da yapılacak konutlara dair bilgi veren Bakan Kurum'un konuşmasında şu ifadeler öne çıktı:
"Anadolu illeri için 1+1 dairelerimiz 1 milyon 800 bin lira, küçük 2+1 evlerimiz 2 milyon 200 bin lira ve büyük 2+1 evlerimiz de 2 milyon 650 bin lira. Neredeyse yüzde 50'ye yakın bir sübvansiyon söz konusu. Yüzde 10 peşinat 240 ay, yani 20 yıl vadeyle bu projeyi sunuyoruz. 6 bin 750 liradan başlayan taksit olacak.
İstanbul için 1+1 ve iki alternatifli 2+1 dairemiz var. Satış fiyatı 1 milyon 950 bin liradan başlıyor. 7 bin 313 lira taksitle 240 ay vadeli olacak. Hangi daire çıkarsa vatandaşımız yüzde 10 peşinat ödeyecek. Örneğin 1+1 ev için 195 bin lira peşinat ödeyecek. 6 ayda bir memurumuza ne kadar zam yapıyorsak artış da o kadar olacak. 2027'nin sonu 2028'in ortalarına kadar 500 bin konutu bitirmeyi hedefliyoruz."