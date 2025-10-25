İstanbul'da 7 bin 313 TL taksitle ev sahibi olunacak! Yüzyılın Konut Projesi'nde şaşırtan detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Ekim 2025 tarihinde katıldığı canlı yayında Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı.

Gelir şartında hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için maksimum 145 bin, Anadolu'daki illerde ise 127 bin lira olduğunu aktaran Bakan Kurum, "Başvuruları 10 Kasım'da açacağız ve 19 Aralık'a kadar başvurularımız devam edecek" diye konuştu.

İnşaatları kasım ayı itibarıyla başlatacaklarını ve 29 Aralık'ta kura çekileceğini kaydeden Kurum, "Mart'ın başına kadar bu kura süreci devam edecek. İlk konutların teslimatlarını da 2027 yılının mart ayı itibarıyla yapmayı planlıyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA 7 BİN 313 LİRA TAKSİTLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI

İstanbul'da yapılacak konutlara dair bilgi veren Bakan Kurum'un konuşmasında şu ifadeler öne çıktı: