Akaryakıta gece yarısı büyük zam! 25 Ekim benzin, motorin ve LPG'de son fiyatlar

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim şeklinde yansımaya devam ediyor. Öte yandan, ABD'nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL'e yaptırım uygulamasının ardından petrol fiyatları 61 dolardan 65 dolar seviyesine yükseldi. Gelişmenin ardından akaryakıta ciddi oranda zam yapıldı. İşte 25 Ekim 2025 tarihi itibarıyla benzin, motorin ve LPG'de son fiyatlar.

AKARYAKITA GECE YARISI BÜYÜK ZAM!

ABD'nin Rus petrolüne yasak getirmesinin ardından akaryakıta tarihin en büyük zammı yapıldı.

25 Ekim 2025 saat 00.01'den itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 3.04 TL artışa gidildi.

Motorinin yapılan zamla birlikte ortalama litre fiyatı 55-57 lira aralıklarında seyredecek.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'DE SON FİYATLAR

Benzin, motorin ve LPG'de (oto gaz) 25 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güncel fiyatlar şu şekilde:

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 52.34 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 52.18 TL/LT

Ankara: 53.17 TL/LT

İzmir: 53.52 TL/LT

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 55.44 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 55.31 TL/LT

Ankara: 56.46 TL/LT

İzmir: 56.77 TL/LT

LPG (OTO GAZ)

İstanbul (Avrupa): 27.71 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 27.08 TL/LT

Ankara: 27.60 TL/LT

İzmir: 27.53 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkına göre gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.