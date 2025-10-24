Ne altın ne gümüş ne dolar! 'Soygun var' diyen İslam Memiş'ten yatırımcılara tavsiye

Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5’e çekmesinin ardından gözler altın fiyatlarındaki hareketliliğe çevrildi. Gram altın fiyatları 5.600 TL'nin altına gerilerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi.

YouTube kanalında yayınlanan son videosunda 100 baz puanlık faiz indiriminin piyasalar tarafından zaten beklendiğini hatırlatan Memiş, "Merkez Bankası sürpriz yapmadı, bu nedenle döviz ve borsada olumsuz bir tepki görmedik" diye konuştu.

Altın piyasasının 2025 sonuna kadar manipülasyon fiyatlamasına maruz kalacağını aktaran Memiş, “Altında soygun devam ediyor. 3.970–3.950 dolar aralığı kritik destek. Bu seviyelerden gelen alımlar fiyatı tekrar yukarı taşıyabilir" uyarısında bulundu.

ALTIN MI, GÜMÜŞ MÜ, DOLAR MI, BİTCOİN Mİ?

Gram altının 5.500 ila 6.000 TL bandında dalgalanacağını söyleyen Memiş, gümüşte de 47 dolar seviyesinin altına inilmesi halinde yeni alım fırsatlarının doğabileceğini aktardı.

Yatırım araçlarına dair de tavsiyede bulunan Memiş, "Altın mı, gümüş mü, dolar mı derseniz, ben bitcoin diyorum. Kripto para piyasasında düşüşlerin kalıcı olma ihtimali zayıf" ifadelerini kullandı.

"Yıl sonuna kadar sert manipülasyonlar devam edecek" diyen Memiş, bu süreçte hem düşüş hem yükseliş yönlü operasyonlara hazır olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.