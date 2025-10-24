Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ne altın ne gümüş ne dolar! 'Soygun var' diyen İslam Memiş'ten yatırımcılara tavsiye

Ne altın ne gümüş ne dolar! 'Soygun var' diyen İslam Memiş'ten yatırımcılara tavsiye

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ne altın ne gümüş ne dolar! &#039;Soygun var&#039; diyen İslam Memiş&#039;ten yatırımcılara tavsiye
İslam Memiş, Altın, Para Piyasaları, Bitcoin, Faiz İndirimi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından gram altın fiyatları 5.600 TL'nin altına düştü. Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Altında soygun devam ediyor. Bu seviyelerden gelen alımlar fiyatı tekrar yukarı taşıyabilir" dedi. Yatırım araçlarına da değinen Memiş, "Altın mı, gümüş mü, dolar mı derseniz, ben bitcoin diyorum. Kripto para piyasasında düşüşlerin kalıcı olma ihtimali zayıf" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5’e çekmesinin ardından gözler altın fiyatlarındaki hareketliliğe çevrildi. Gram altın fiyatları 5.600 TL'nin altına gerilerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi.

YouTube kanalında yayınlanan son videosunda 100 baz puanlık faiz indiriminin piyasalar tarafından zaten beklendiğini hatırlatan Memiş, "Merkez Bankası sürpriz yapmadı, bu nedenle döviz ve borsada olumsuz bir tepki görmedik" diye konuştu.

Altın piyasasının 2025 sonuna kadar manipülasyon fiyatlamasına maruz kalacağını aktaran Memiş, “Altında soygun devam ediyor. 3.970–3.950 dolar aralığı kritik destek. Bu seviyelerden gelen alımlar fiyatı tekrar yukarı taşıyabilir" uyarısında bulundu.

Ne altın ne gümüş ne dolar! 'Soygun var' diyen İslam Memiş'ten yatırımcılara tavsiye - 1. Resim

ALTIN MI, GÜMÜŞ MÜ, DOLAR MI, BİTCOİN Mİ?

Gram altının 5.500 ila 6.000 TL bandında dalgalanacağını söyleyen Memiş, gümüşte de 47 dolar seviyesinin altına inilmesi halinde yeni alım fırsatlarının doğabileceğini aktardı.

Yatırım araçlarına dair de tavsiyede bulunan Memiş, "Altın mı, gümüş mü, dolar mı derseniz, ben bitcoin diyorum. Kripto para piyasasında düşüşlerin kalıcı olma ihtimali zayıf" ifadelerini kullandı. 

"Yıl sonuna kadar sert manipülasyonlar devam edecek" diyen Memiş, bu süreçte hem düşüş hem yükseliş yönlü operasyonlara hazır olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ne altın ne gümüş ne dolar! 'Soygun var' diyen İslam Memiş'ten yatırımcılara tavsiye - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İyi Parti ilçe başkanının oğlu silahlı kavgada hayatını kaybetti! Tekirdağ'da feci olay
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fındıkta sert düşüş! Üreticinin hedefi başka bahara kaldı - EkonomiFındıkta sert düşüş! Üreticinin hedefi başka bahara kaldıSert düşüşe aldanmayın... Altın yeni zirvenin peşinde! Uzmanından yatırımcılara önemli çağrı - EkonomiAltın yeni zirvenin peşinde!Altında tarihi ralli devam edecek mi? Morgan Stanley rakam ve tarih verdi! - EkonomiAltında tarihi ralli devam edecek mi?Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Geç kalan 7 bin 423 TL fazladan ödeyecek - EkonomiGeç kalan 7 bin 423 TL fazladan ödeyecekBorsada işlem hacmi rekoru kırıldı! - EkonomiBorsada işlem hacmi rekoru kırıldı!Altının kilogram fiyatı 5 milyon 850 bin liraya düştü - EkonomiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 850 bin liraya düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...