Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? 24 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları

Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? 24 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları

- Güncelleme:
Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artan vergiler, akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. Buna göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren 3,04 lira zam gelmesi bekleniyor. İşte 24 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Milyonlarca araç sahibi “bu gece benzine ya da motorine zam var mı?” sorusuna cevap aramaya başladı. Son zamanlardaki akaryakıt zam haberleri art arda gelmeye başlarken benzin ve mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor.

Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? 24 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları - 1. Resim

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM, İNDİRİM VAR MI?

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 4 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Bahsi geçen zamla beraber İstanbul'da motorinin litre fiyatı 55,44 liraya, Ankara'da 56,46 liraya, İzmir'de ise 56,77 liraya arttı.

24 Ekim Cuma ise günü akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim söz konusu değildir.

Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? 24 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları - 2. Resim

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52.31 TL
Motorin: 52.40 TL
LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52.15 TL
Motorin: 52.27 TL
LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 53.14 TL
Motorin: 53.42 TL
LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 53.49 TL
Motorin: 53.73 TL
LPG: 27.53 TL

