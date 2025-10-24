Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor! Motorinde tabela bu gece değişecek
ABD'nin Rus petrolüne yasak getirmesinin ardından akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor. Motorinin litre fiyatı bu gece artacak. Rakam akaryakıta tek seferde gelen en büyük zam olacak. İşte detaylar...
Brent petrol fiyatları 61 dolar ile son 5,5 ayın en düşük seviyesini görmüştü. ABD'nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL'e yaptırım uygulamasının ardından petrol fiyatları yeniden 65 dolar seviyesine çıktı. Bu gelişme sonrası akaryakıta büyük bir zam geliyor.
AKARYAKITA TEK SEFERDE GELEN EN BÜYÜK ZAM
Dün motorine 2 lira 30 kuruş zam geleceği söylenirken, bugün ise tarihin en en büyük zammının geleceği belirtildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinin litresi 3 lira 4 kuruş artacak. Bu tek seferde gelen en büyük zam olacak.
24 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|Şehir
|Benzin
|Motorin
|Otogaz
|İstanbul Avrupa
|52,31
|52,40
|27,71
|İstanbul Anadolu
|52,15
|52,27
|27,08
|Ankara
|53,14
|53,42
|27,60
|İzmir
|53,49
|53,73
|27,53
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.