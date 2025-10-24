Gökhan Özoğuz’dan yürek burkan itiraf… “İlk 7 ay gözyaşı dökemedim, sonra 7 yıl ağladım”

Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiş ve çiftin üç çocuğu dünyaya gelmişti. 13 yıllık evliliğin ardından ikili, geçen ocak ayında sessiz sedasız boşandı.

Boşanmanın ardından özel hayatıyla gündeme gelen Özoğuz, Empati programında sunucu Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorularını cevapladı. Özoğuz, babasının vefatı sonrası hissettiklerini ve ikiz kardeşi Hakan’ın kanser sürecini takip ederken yaşadığı duygusal anları paylaştı.

“BABAM ÖLÜNCE 7 SENE AĞLADIM”

Özöğüz, Taylan’ın yönelttiği “Babanla en son ne konuştuğunu hatırlıyor musun?” sorusuna şu şekilde cevap verdi:

“Rahatsızlığı çok ilerlemişti. Beyin olarak çok fazla kopuyordu. Babam vefat etmeden 1-2 gece önce 'Biz iyiyiz ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz, sen rahat ol' dedim. Sarıldım, yanında yattım. 2 sabah sonra annem aradı. Fırladık, eve girdik. ‘Şimdi gitti’ dedi. Durdum böyle… Ağlayamadım, dondum… Sonra 7 sene boyunca ağladım. İlk 6-7 ay hiç gözyaşı dökemedim. Omuzlarım dayak yemiş gibi oldu, nasıl kastıysam artık… Babama kadar vurdumduymaz, yerde yatar uyurum o kadar rahatım. Babam vefat etti, dünyam 180 derece döndü. Bambaşka bir adam oldum. Ailenin tüm yükünü taşıyormuşum gibi hissediyordum. O da ciddi kaygı bozuklukları, panik atak, fobiler meydana getirdi. Bu travmadan EMDR tekniği ile kurtuldum. Ses frekansı ile anlatmaya başlıyorsun karşındakine, çok iyi geldi bana.”

HAKAN ÖZOĞUZ’UN KANSER SÜRECİNİ ANLATTI

İkizi Hakan Özoğuz’un atlattığı kanser süreciyle ilgili de konuşan Gökhan Özoğuz “Hayatımda hiç öyle bir dönem yaşadığımı hatırlamıyorum. O kadar kolay geçti ki... Fizik olarak birbirimizin hiçbir şeyini hissetmiyoruz. O kadar ayrı adamlarız ki birbirimizi anlamakta zorluk çekiyoruz” ifadelerini kullandı.