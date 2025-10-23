Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Günlerdir uyutulan Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor… Hastaneden yeni açıklama

Günlerdir uyutulan Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor… Hastaneden yeni açıklama

Evinde kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakıma kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim sabahı evinde kahvaltı yaparken aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Kalbi yaklaşık 20 dakika boyunca duran Ürek, doktorların yoğun müdahalesi sonucu yeniden hayata döndürüldü.

HASTANENİN YAKIN OLMASI EN BÜYÜK ŞANSI…

Fatih Ürek, evdeki yardımcısına “Oda çok sıcak, camı aç” dedikten kısa bir süre sonra “Üşüdüm, nefes alamıyorum” diyerek fenalaştı. Şoförünün hızlı müdahalesiyle sağlık ekipleri kısa sürede eve ulaştı. İlk müdahalenin ardından hayata döndürülen Ürek, ambulansla hastaneye sevk edildi. Evinden hastaneye yalnızca 5 dakika uzaklıkta bulunmasının, şarkıcının hayatını kurtaran en önemli etken olduğu ifade edildi.

Günlerdir uyutulan Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor… Hastaneden yeni açıklama - 1. Resim

BEYİN FONKSİYONLARININ NORMALLEŞMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan şarkıcının tedavisini yürüten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Fatih Ürek’in kalp ve ritim açısından hayati bir tehlikesinin bulunmadığını açıklamıştı. Yazıcıoğlu, “Şu anda beyin fonksiyonlarının normale dönmesi için bir bekleme sürecindeyiz. Bu dönemde sabırla gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Günlerdir uyutulan Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor… Hastaneden yeni açıklama - 2. Resim

HASTANEDEN YENİ AÇIKLAMA

Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürüyor. Ürek'in sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

