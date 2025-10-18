Kalp krizi geçiren Fatih Ürek için zor süreç: Beyin sapında ciddi hasar iddiası

Evinde aniden fenalaşarak yere yığılan Fatih Ürek’e, olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılmış ve 20 dakika duran kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye sevk edilmişti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden şarkıcının ilk saatlerde bilincinin açık olduğu açıklansa da doktorlar sürecin hala kritik olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, kalp krizi geçiren hastalarda ilk 48 saatin, ikinci bir kriz riski açısından en tehlikeli dönem olduğunu ifade ediyor.

BEYİN SAPINDA CİDDİ HASAR RİSKİ

Yoğun bakımda uyutularak tedavi edilen Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme ise sevenlerini endişelendirdi. İddiaya göre, kalbinin durduğu süre boyunca beynin oksijensiz kalması, beyin sapında ciddi bir hasara neden oldu. Bu durumun sinir sistemi üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği ve uyandırıldığında bazı hayati fonksiyonlarında kalıcı hasarlar meydana gelebileceği öne sürüldü.

MENAJERİ: DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN

Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi, uzman sağlık ekibi tarafından titizlikle sürdürülüyor.

Son olarak yoğun bakımda tedavisi süren ve halen uyutulan Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, konuyla ilgili yazılı bir açıklama paylaştı. Siliv, Ürek’in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek şunları söyledi: