Kalp krizi sonrası uyutulan Fatih Ürek’in durumu ciddi… Doktoru felç riskine dikkat çekti

Dün sabah saatlerinde evinde kahvaltı yaptığı sırada fenalaşan şarkıcı Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EVDE FENALAŞTI, ŞOFÖRÜNDEN HIZLI MÜDAHALE

2. Sayfa’da yer alan habere göre, Fatih Ürek krizi evinde geçirdi. Yardımcısına önce “Oda çok sıcak, camı aç” dediği, ardından kısa bir süre sonra “Üşüyorum, nefes alamıyorum” diyerek fenalaştığı öğrenildi. Durumu fark eden şoförünün yönlendirmesiyle sağlık ekipleri hızla eve ulaştı. İlk müdahale evde yapıldıktan sonra Ürek hemen hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE YAKINLIK HAYATINI KURTARDI

Fatih Ürek’in evinin, kaldırıldığı hastaneye yalnızca 5 dakikalık mesafede olması, zamanla yarışılan bu olayda büyük bir avantaj sağladı. Bu yakınlığın, Ürek’in hayata döndürülmesinde belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

“BEYİN FONKSİYONLARIYLA İLGİLİ BELİRSİZLİK VAR’”

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, tedavisini yürüten Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu’ndan geldi. Hastane önünde basın mensuplarına konuşan Yazıcıoğlu’nun açıklamaları, ünlü ismin sevenlerini tedirgin etti:

“Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da normal, nabzı da normal. Ama geçirmiş olduğu bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen yarına kadar uyutacağız. Yarına kadar olan süreç biraz daha belirsiz diyebilirim beyinle ilgili.”

DOKTORUNDAN FELÇ RİSKİNE CEVAP

Muhabirlerin, “Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?” sorusuna, "Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir süreç geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problem oluşabiliyor. Ama bu 20 dakika olsa bile kalp masajı eğer çok iyi yapılmışsa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve hiçbir problem olmadan da uyanabiliyor. Kalp ve ritm açısından hayati tehlikesi yok ama beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecindeyiz” şeklinde cevap verdi.