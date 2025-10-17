Fatih Ürek için kritik bekleyiş… Kalp krizinin arkasında zayıflama iğnesi iddiası

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra, Ürek özel bir hastaneye nakledilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sağlık durumuyla ilgili hastaneden resmi bir açıklama yapıldı.

KALBİ 20 DAKİKA SONRA YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Açıklamada "Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ZAYIFLAMA İĞNESİ KALP KRİZİNE Mİ YOL AÇTI?

Öte yandan Fatih Ürek’in geçirdiği kalp kriziyle ilgili sosyal medyada dikkat çeken bazı iddialar da gündeme gelmeye başladı. İddiaya göre, şarkıcının son dönemde formunu korumak amacıyla başvurduğu zayıflama iğnelerinin kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürüldü. Henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmayan bu iddialar, Ürek’in sağlık geçmişi ve uygulanan tedavilerle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.